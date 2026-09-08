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Inter senza sponsor contro il Real Madrid: il perché

Champions League

Sulla parte frontale della maglia dell’Inter che sfida il Real Madrid allo stadio Bernabeu nella prima giornata della Champions League 2026/2027 non compare il logo del main sponsor (Betsson.Sport). La modifica è dovuta alla normativa vigente in Spagna dal 2020. 

REAL MADRID-INTER LIVE

Cosa vieta la legge in Spagna

Il Real Decreto 958/2020 del 3 novembre 2020, emanato dal governo spagnolo, disciplina in modo estremamente restrittivo le comunicazioni commerciali e le pubblicità delle attività di gioco d'azzardo e scommesse. In materia specifica di sponsorizzazioni, il decreto introduce un divieto quasi totale nel settore sportivo e non solo. È vietata qualsiasi forma di sponsorizzazione da parte di marchi legati al gioco d'azzardo o alle scommesse su maglie, abbigliamento e attrezzature sportive di club, squadre e atleti. Le aziende di scommesse non possono legare il proprio nome a stadi, palazzetti, competizioni sportive o a qualsiasi tipo di installazione o evento ad accesso pubblico. È vietato l'uso dell'immagine di atleti, allenatori o personaggi noti (anche del passato) per promuovere il gioco d'azzardo all'interno di campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni. Più in generale, il decreto limita la pubblicità radiotelevisiva del gioco online a una fascia oraria notturna molto ristretta (dalle 1:00 alle 5:00 del mattino), vietando anche la sponsorizzazione o promozione basata su "bonus di benvenuto" per attirare nuovi utenti. Le norme, entrate in vigore nel novembre 2020, sono state recepite nel calcio spagnolo dall’agosto 2021.  L’Uefa nel suo regolamento stabilisce il rispetto assoluto di divieti o restrizioni previsti dalle legislazioni nazionali dei Paesi in cui vengono disputate le gare valide per le competizioni europee. 

Perché l’Inter ha usato il suo sponsor l’anno scorso a Madrid contro l’Atletico?

Anche nella scorsa edizione della Champions League l’Inter giocò una partita della fase campionato a Madrid: il 26 novembre in casa dell’Atletico di Madrid. In quell’occasione le maglie con cui i nerazzurri scesero in campo presentavano il logo di Betsson.Sport. Secondo la ricostruzione di ‘Calcio e Finanza’, in quell’occasione il main sponsor nerazzurro avrebbe accettato di pagare la multa prevista in caso di violazione del divieto. 

Un'immagine di Barella durante Atletico-Inter dello scorso anno
Un'immagine di Barella durante Atletico-Inter dello scorso anno

L’ultima volta dell’Inter senza sponsor sulla maglia

Risale all’edizione 2022/2023 della Champions League, in cui l’Inter raggiunse la finale (poi persa contro il Manchester City). In quell’anno l’Inter interruppe il rapporto commerciale con l’allora sponsor (DigitalBits) e disputò alcune partite con la maglia senza sponsor. Non la finale, però, dove sulle maglie nerazzurre comparve il marchio Paramount+

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