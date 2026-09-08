Inter senza sponsor contro il Real Madrid: il perché

Cosa vieta la legge in Spagna

Il Real Decreto 958/2020 del 3 novembre 2020, emanato dal governo spagnolo, disciplina in modo estremamente restrittivo le comunicazioni commerciali e le pubblicità delle attività di gioco d'azzardo e scommesse. In materia specifica di sponsorizzazioni, il decreto introduce un divieto quasi totale nel settore sportivo e non solo. È vietata qualsiasi forma di sponsorizzazione da parte di marchi legati al gioco d'azzardo o alle scommesse su maglie, abbigliamento e attrezzature sportive di club, squadre e atleti. Le aziende di scommesse non possono legare il proprio nome a stadi, palazzetti, competizioni sportive o a qualsiasi tipo di installazione o evento ad accesso pubblico. È vietato l'uso dell'immagine di atleti, allenatori o personaggi noti (anche del passato) per promuovere il gioco d'azzardo all'interno di campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni. Più in generale, il decreto limita la pubblicità radiotelevisiva del gioco online a una fascia oraria notturna molto ristretta (dalle 1:00 alle 5:00 del mattino), vietando anche la sponsorizzazione o promozione basata su "bonus di benvenuto" per attirare nuovi utenti. Le norme, entrate in vigore nel novembre 2020, sono state recepite nel calcio spagnolo dall’agosto 2021. L’Uefa nel suo regolamento stabilisce il rispetto assoluto di divieti o restrizioni previsti dalle legislazioni nazionali dei Paesi in cui vengono disputate le gare valide per le competizioni europee.