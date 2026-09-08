Il big match del mercoledì è Liverpool-Atletico. Iraola potrebber far esordire in Champions Barcola, mentre Simeone dovrebbe lasciare Julian Alvarez in panchina. Le probabili formazioni e i ballottaggi
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Liverpool
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister, Victor Munoz, Wirtz, Barcola; Isak. All. Iraola
- Barcola favorito ma in ballottaggio con Ngumoha
- Gravenberch potrebbe trovare spazio a partita in corso
- Da capire le condizioni Gakpo
La probabile formazione dell'Atletico Madrid
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Lee Kang-In, Baena. All. Simeone
- Pubill/Le Normand il dubbio in difesa
- Koke/Hjulmand ballottaggio a centrocampo
- Julian Alvarez dovrebbe partire dalla panchina