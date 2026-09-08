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Liverpool-Atletico Madrid, le probabili formazioni della partita di Champions

Champions League

Il big match del mercoledì è Liverpool-Atletico. Iraola potrebber far esordire in Champions Barcola, mentre Simeone dovrebbe lasciare Julian Alvarez in panchina. Le probabili formazioni e i ballottaggi

CHAMPIONS, GLI HIGHLIGHTS

Probabili Formazioni

Liverpool
Alisson Becker
Alisson Becker
Portiere
Liverpool
Julián Araujo
Julián Araujo
Terzino destro
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Liverpool
Jérémy Jacquet
Jérémy Jacquet
Difensore centrale
Liverpool
Virgil van Dijk
Virgil van Dijk
Difensore centrale
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Liverpool
Milos Kerkez
Milos Kerkez
Terzino sinistro
Liverpool
Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister
Centrocampista centrale
Liverpool
Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai
Centrocampista centrale
Liverpool
Víctor Muñoz
Víctor Muñoz
Ala destra
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Liverpool
Florian Wirtz
Florian Wirtz
Trequartista
Liverpool
Bradley Barcola
Bradley Barcola
Ala sinistra
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Liverpool
Alexander Isak
Alexander Isak
Attaccante

La probabile formazione del Liverpool

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister, Victor Munoz, Wirtz, Barcola; Isak. All. Iraola

  • Barcola favorito ma in ballottaggio con Ngumoha 
  • Gravenberch potrebbe trovare spazio a partita in corso
  • Da capire le condizioni Gakpo 
Atletico Madrid
Jan Oblak
Jan Oblak
Portiere
Atletico Madrid
Marcos Llorente
Marcos Llorente
Terzino destro
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Atletico Madrid
Marc Pubill
Marc Pubill
Difensore centrale
Atletico Madrid
Cristian Romero
Cristian Romero
Difensore centrale
pubblicità
Atletico Madrid
Dávid Hancko
Dávid Hancko
Terzino sinistro
Atletico Madrid
Giuliano Simeone
Giuliano Simeone
Esterno destro
Atletico Madrid
Pablo Barrios
Pablo Barrios
Centrocampista centrale
Atletico Madrid
Morten Hjulmand
Morten Hjulmand
Centrocampista centrale
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Atletico Madrid
Ademola Lookman
Ademola Lookman
Esterno sinistro
Atletico Madrid
Lee Kang-In
Lee Kang-In
attaccante
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Atletico Madrid
Álex Baena
Álex Baena
attaccante

La probabile formazione dell'Atletico Madrid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Lee Kang-In, Baena. All. Simeone

  • Pubill/Le Normand il dubbio in difesa
  • Koke/Hjulmand ballottaggio a centrocampo
  • Julian Alvarez dovrebbe partire dalla panchina

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