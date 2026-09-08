Allegri sarà senza Anguissa (oltre a McTominay): in mezzo dovrebbero partire dal 1' Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres in dubbio, pronto Alisson nel tridente con Politano e Hojlund. Si gioca mercoledì sera alle 21

LE PAROLE DI ALLEGRI - CHAMPIONS, I RICAVI MINIMI DELLE ITALIANE