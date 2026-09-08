Allegri sarà senza Anguissa (oltre a McTominay): in mezzo dovrebbero partire dal 1' Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres in dubbio, pronto Alisson nel tridente con Politano e Hojlund. Si gioca mercoledì sera alle 21
LE PAROLE DI ALLEGRI - CHAMPIONS, I RICAVI MINIMI DELLE ITALIANE
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Napoli
4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano. Hojlund, Alisson. All. Allegri
- Oltre a McTominay non ci sarà neanche Anguissa
- De Bruyne va verso la prima maglia da titolare della stagione
- In dubbio Neres, per l'attacco pronto Alisson
La probabile formazione dell'Arsenal
4-2-3-1: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice; Saka, Ødegaard, Tzolis; Havertz. All. Arteta
- Arteta sarà senza Saliba (problema alla schiena)
- In dubbio Mosquera e Timber (pubalgia) Indisponibili: Saliba (schiena)
- In avanti con Havertz il terzetto formato da Saka, Odegaard e Tzolis