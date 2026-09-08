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Napoli-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Allegri sarà senza Anguissa (oltre a McTominay): in mezzo dovrebbero partire dal 1' Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres in dubbio, pronto Alisson nel tridente con Politano e Hojlund. Si gioca mercoledì sera alle 21

LE PAROLE DI ALLEGRI - CHAMPIONS, I RICAVI MINIMI DELLE ITALIANE

Probabili Formazioni

Napoli
Alex Meret
Alex Meret
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Terzino destro
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
Difensore centrale
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Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
Terzino sinistro
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
Mezzala destra
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
regista
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
Mezzala sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante
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Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
Ala sinistra

La probabile formazione del Napoli

4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano. Hojlund, Alisson. All. Allegri

  • Oltre a McTominay non ci sarà neanche Anguissa
  • De Bruyne va verso la prima maglia da titolare della stagione
  • In dubbio Neres, per l'attacco pronto Alisson
Arsenal
David Raya
David Raya
Portiere
Arsenal
Ben White
Ben White
Terzino destro
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Arsenal
Ezri Konsa
Ezri Konsa
Difensore centrale
Arsenal
Gabriel Magalhães
Gabriel Magalhães
Difensore centrale
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Arsenal
Riccardo Calafiori
Riccardo Calafiori
Terzino sinistro
Arsenal
Bruno Guimarães
Bruno Guimarães
Centrocampista centrale
Arsenal
Declan Rice
Declan Rice
Centrocampista centrale
Arsenal
Bukayo Saka
Bukayo Saka
Ala destra
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Arsenal
Martin Ødegaard
Martin Ødegaard
Trequartista
Arsenal
Christos Tzolis
Christos Tzolis
Ala sinistra
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Arsenal
Kai Havertz
Kai Havertz
Attaccante

La probabile formazione dell'Arsenal

4-2-3-1: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice; Saka, Ødegaard, Tzolis; Havertz. All. Arteta

  • Arteta sarà senza Saliba (problema alla schiena)
  • In dubbio Mosquera e Timber (pubalgia) Indisponibili: Saliba (schiena)
  • In avanti con Havertz il terzetto formato da Saka, Odegaard e Tzolis

 

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