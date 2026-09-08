Sommer rischia la papera in Bruges-Aston Villa, ma non è colpa sua. VIDEOChampions League
Grande brivido per Sommer al 13' di Bruges-Aston Villa. L'ex portiere dell'Inter cerca di far ripartire velocemente l'azione dei belgi, ma il pallone gli scivola dalle mani. Sommer lo riprende poi fuori dall'area, causando una punizione per i Villains. Quello che sembra un errore del portiere, in realtà, viene ridimensionato dal replay, in cui si vede che Sommer si incastra con la maglia di un compagno di squadra, finendo per perdere il pallone. Guarda l'incredibile VIDEO