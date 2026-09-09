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Alisson, la parata in Liverpool-Atletico è fantastica. VIDEO

Champions League

Sulla vittoria dei reds c'è anche la firma di Alisson: il portiere ex Roma è formidabile sul punteggio di 1-0 dell'Atletico per evitare il raddoppio. Il suo Liverpool, poi, rimonterà vincendo 2-1

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