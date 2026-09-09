La squadra di Fabregas è pronta a esordire in Champions contro il Lipsia giovedì alle 21 (in diretta su Sky e in streaming su NOW). Fabregas proverà a spezzare la sua personale "maledizione Champions" affidandosi anche ai nuovi acquisti. Paz e compagni sono pronti a vivere una serata storica e a disputare la prima gara stagionale in un Sinigaglia rinnovato CHAMPIONS, I RICAVI MINIMI DELLE ITALIANE

Giornata di vigilia in casa Como, che si prepara allo storico esordio in Champions League. Nella prima giornata della League Phase, la squadra di Fabregas ospiterà al Sinigaglia il Lipsia (alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW). Mercoledì mattina ultimo allenamento per entrambe le squadre. Nel pomeriggio, invece, sono in programma le conferenze stampa dei due allenatori: Fabregas alle 17 e Demichelis alle 19.15.

"Maledizione Champions" per Fabregas Fabregas sarà chiamato a rompere la sua personale "maledizione Champions". Nella carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto: 12 trofei con Arsenal, Barcellona e Chelsea, ai quali si aggiungono un Mondiale e due Europei con la Spagna. Tutto tranne la Champions League, competizione nella quale ha esordito a 17 anni, nel 2004, e collezionato complessivamente 104 presenze. Il momento in cui è andato più vicino al trofeo risale al 2006: ad appena 19 anni fu titolare nella finale di Parigi, persa dal suo Arsenal proprio contro il Barcellona.

Esperienza europea dal calciomercato Dal mercato estivo è arrivata anche una maggiore esperienza europea. Dei nove acquisti effettuati dal Como, quattro occupano le prime cinque posizioni della classifica dei calciatori della rosa con più presenze in Champions League: Kean, Chalobah, Couto e Sanchez. Il più esperto è Kean, arrivato nell'ultimo giorno di mercato al termine di un'estate di trattative. Il suo esordio in Champions risale al 2016, quando scese in campo in Siviglia-Juventus ad appena 16 anni.