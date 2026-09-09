Il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle Coppe Europee. Giovedì alle 21 arriva al 'Sinigaglia' il Lipsia (diretta su Sky e in streaming su NOW). Due dubbi per Fabregas: in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Douvikas e Kean. Demichelis vuole far male al Como con due vecchie conoscenze della Serie A. Le probabili di Como-Lipsia
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1), la probabile formazione
Butez; Couto, Ramòn, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Due dubbi per Fabregas: in difesa, ballottaggio tra Yan Couto e Smolcic sulla fascia destra (con il primo in avanti sul croato)
- In attacco, invece, è duello tra Douvikas e Kean per una maglia da titolare: al momento il greco è in vantaggio
- Rispetto alla rimonta sul Genoa, previsto un solo cambio: in mezzo al campo, Milla dovrebbe giocare al posto di Perrone.
LIPSIA (4-3-3), la probabile formazione
Vandevoordt; Baku, Orbán, Estève, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Banzuzi; Guiu, Nkunku, Nusa. All. Demichelis
- Gruda è in dubbio per un problema alla caviglia ed è in ballottaggio con El Aynaoui
- Ballottaggio anche in attacco, con Guiu favorito per una maglia da titoalre su Bakayoko
- Oltre a El Aynaoui, potrebbe giocare anche un altro ex Serie A: Christopher Nkunku, arrivato in estate dal Milan