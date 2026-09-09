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Como-Lipsia, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle Coppe Europee. Giovedì alle 21 arriva al 'Sinigaglia' il Lipsia (diretta su Sky e in streaming su NOW). Due dubbi per Fabregas: in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Douvikas e Kean. Demichelis vuole far male al Como con due vecchie conoscenze della Serie A. Le probabili di Como-Lipsia

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Yan Couto
Yan Couto
Terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
Difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Luis Milla
Luis Milla
Centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
Esterno destro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Esterno sinistro
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

COMO (4-2-3-1), la probabile formazione

Butez; Couto, Ramòn, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Due dubbi per Fabregas: in difesa, ballottaggio tra Yan Couto e Smolcic sulla fascia destra (con il primo in avanti sul croato)
  • In attacco, invece, è duello tra Douvikas e Kean per una maglia da titolare: al momento il greco è in vantaggio
  • Rispetto alla rimonta sul Genoa, previsto un solo cambio: in mezzo al campo, Milla dovrebbe giocare al posto di Perrone.
Lipsia
Maarten Vandevoordt
Maarten Vandevoordt
Portiere
Lipsia
Ridle Baku
Ridle Baku
Terzino destro
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Lipsia
Willi Orbán
Willi Orbán
Difensore centrale
Lipsia
Maxime Esteve
Maxime Esteve
Difensore centrale
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Lipsia
David Raum
David Raum
Terzino sinistro
Lipsia
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
Mezzala destra
Lipsia
Nicolas Seiwald
Nicolas Seiwald
Centrocampista centrale
Lipsia
Ezechiel Banzuzi
Ezechiel Banzuzi
Mezzala sinistra
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Lipsia
Marc Guiu
Marc Guiu
Ala destra
Lipsia
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
Attaccante
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Lipsia
Antonio Nusa
Antonio Nusa
Ala sinistra

LIPSIA (4-3-3), la probabile formazione

Vandevoordt; Baku, Orbán, Estève, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Banzuzi; Guiu, Nkunku, Nusa. All. Demichelis

  • Gruda è in dubbio per un problema alla caviglia ed è in ballottaggio con El Aynaoui
  •  Ballottaggio anche in attacco, con Guiu favorito per una maglia da titoalre su Bakayoko
  • Oltre a El Aynaoui, potrebbe giocare anche un altro ex Serie A: Christopher Nkunku, arrivato in estate dal Milan

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