Il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle Coppe Europee. Giovedì alle 21 arriva al 'Sinigaglia' il Lipsia (diretta su Sky e in streaming su NOW). Due dubbi per Fabregas: in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Douvikas e Kean. Demichelis vuole far male al Como con due vecchie conoscenze della Serie A. Le probabili di Como-Lipsia