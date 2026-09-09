Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Oggi, mercoledì 9 settembre, prosegue la prima giornata della nuova stagione di Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Alle 21.00 Napoli-Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass
NAPOLI, LE PAROLE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI CHAMPIONS LEAGUE
Mercoledì 9 settembre, alle 21.00, il debutto del Napoli contro l’Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport: mercoledì Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Alessandro Costacurta.
Champions League, la programmazione di oggi
Mercoledì 9 settembre
- alle 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: BARCELLONA-FEYENOORD su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 18.45: STOCCARDA-VIKING FK su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Christian Giordano
- alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: LIVERPOOL-ATLETICO MADRID su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, inviati Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: SPORTING LISBONA-GALATASARAY su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 21.00: PARIS SAINT GERMAIN-SLOVAN BRATISLAVA su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Daniele Barone
Gli studi di Sky Sport
- dalle 18.00: Sky Calcio Show con con Licia Virdis e Alessandro Costacurta
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta, Faouzi Ghoulam e Paolo Condò
- dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Veronica Baldaccini, Filippo Benincampi e Nicolò Omini