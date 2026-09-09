Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, mercoledì 9 settembre, prosegue la prima giornata della nuova stagione di Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW . Alle 21.00 Napoli-Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business , grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Mercoledì 9 settembre, alle 21.00, il debutto del Napoli contro l’ Arsenal : i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport: mercoledì Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Alessandro Costacurta.