Josep Martinez ha vissuto una partita a due facce contro il Real Madrid. Al Bernabeu, il portiere dell'Inter ha cercato di dribblare Federico Valverde nella sua area ma si è fatto rubare il pallone e ha subito il gol del 2-0. Lo spagnolo, che si è riscattato con due super parate su Kylian Mbappé e Jude Bellingham, ha commentato con un post su Instagram la serata: "Non c’è nessun percorso che non sia accompagnato da cadute ed errori, nel calcio come nella vita. Rialzarsi in un momento di difficoltà come quello di martedì ti costruisce la personalità forte necessaria per difendere questi colori. Mi prendo la responsabilità del mio errore sul secondo gol: non possiamo concedere due reti in quel modo quando affronti una squadra come il Real Madrid che non ti perdona nulla. Siamo tutti dispiaciuti perché credo che la squadra abbia fatto una grande prestazione e meritasse di portare a Milano un risultato positivo. Si impara, si cresce, si cerca di migliorare e si guarda avanti. Ma sempre insieme e uniti. Forza Inter".