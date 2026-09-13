Come preservare Calhanoglu?

"Lui ha fatto il mondiale, è andato al mondiale da infortunato perché ha saltato le ultime partite. Ha saltato la finale di Coppa Italia, arrivando al mondiale con quel problema che si portava dietro. Ha giocato solo due partite al mondiale, poi ha avuto un mese di vacanza e sappiamo tutti le critiche nei suoi confronti e degli altri giocatori della Turchia. Ha avuto una vacanza lunga. La nostra premura è mettere in condizione tutti quelli che hanno fatto il mondiale e saltato una parte della preparazione".