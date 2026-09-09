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Meret e Alisson Santos, infortuni in Napoli-Arsenal: le news

Champions League

Il portiere ha accusato un problema fisico agli adduttori da metà primo tempo contro i Gunners, ma ha stretto i denti ed è rimasto in campo rendendosi protagonista anche di un intervento strepitoso su Merino. Nel frattempo Milinkovic-Savic, che si era scaldato a lungo, è subentrato a inizio ripresa. Le condizioni di Meret andranno verificate in vista dei prossimi impegni degli azzurri, così come quelle di Alisson Santos (anche lui uscito dolorante al 59')

NAPOLI-ARSENAL LIVE

L'infermeria del Napoli rischia di allungarsi dopo l'operazione di McTominay e il forfait delle ultime ore di Anguissa. In Napoli-Arsenal Massimiliano Allegri ha perso prima Alex Meret e poi Alisson Santos. Condizioni da valutare per entrambi i giocatori in vista dei prossimi impegni, a cominciare dal match di domenica prossima contro il Bologna.

Le prime informazioni

Meret è rimasto in campo per tutto il primo tempo nonostante abbia accusato un problema agli adduttori già da metà frazione. Milinkovic-Savic si è scaldato a lungo, ma il portiere italiano ha provato a restare in campo finché ha potuto, salvando anche il risultato su Merino. Poi il cambio all'intervallo, con l'ingresso del serbo. A inizio ripresa (59') si è fermato anche Alisson Santos, che dopo un allungo è rimasto a terra chiedendo il cambio e uscendo dolorante (seppur sulle sue gambe). Anche per lui potrebbe trattarsi di un fastidio muscolare.

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