Il portiere ha accusato un problema fisico agli adduttori da metà primo tempo contro i Gunners, ma ha stretto i denti ed è rimasto in campo rendendosi protagonista anche di un intervento strepitoso su Merino. Nel frattempo Milinkovic-Savic, che si era scaldato a lungo, è subentrato a inizio ripresa. Le condizioni di Meret andranno verificate in vista dei prossimi impegni degli azzurri, così come quelle di Alisson Santos (anche lui uscito dolorante al 59')

L'infermeria del Napoli rischia di allungarsi dopo l'operazione di McTominay e il forfait delle ultime ore di Anguissa . In Napoli-Arsenal Massimiliano Allegri ha perso prima Alex Meret e poi Alisson Santos . Condizioni da valutare per entrambi i giocatori in vista dei prossimi impegni, a cominciare dal match di domenica prossima contro il Bologna.

Le prime informazioni

Meret è rimasto in campo per tutto il primo tempo nonostante abbia accusato un problema agli adduttori già da metà frazione. Milinkovic-Savic si è scaldato a lungo, ma il portiere italiano ha provato a restare in campo finché ha potuto, salvando anche il risultato su Merino. Poi il cambio all'intervallo, con l'ingresso del serbo. A inizio ripresa (59') si è fermato anche Alisson Santos, che dopo un allungo è rimasto a terra chiedendo il cambio e uscendo dolorante (seppur sulle sue gambe). Anche per lui potrebbe trattarsi di un fastidio muscolare.