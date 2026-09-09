Dove vedere Napoli-Arsenal

Da non perdere oggi alle 21 la prima gioranta di Champions League con Napoli e Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show . Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport: Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Alessandro Costacurta. Da mezzanotte apputamento con After Party Show , con Mario Giunta, Zvomir Boban, Federico Zancan e Luca Mastrorilli. Inoltre, alle 18.45 e alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Napoli e Arsenal

Questo sarà il quinto confronto in assoluto tra Napoli e Arsenal, il primo dai quarti di finale di Europa League 2018/19. I Gunners hanno vinto tre dei quattro precedenti (1P), mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le occasioni. Il Napoli ha perso solo tre delle 13 partite casalinghe disputate contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (8V 2N), ma è stato sconfitto nella più recente in Champions League contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno (2-3). L'Arsenal ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (1N 4P), non riuscendo a segnare in cinque di queste. L'unica vittoria è arrivata proprio quest'anno, nel 3-1 contro l'Inter dello scorso gennaio. Il Napoli ha perso solo due delle sue ultime 21 partite casalinghe in Champions League (12V 7N), ma è uscito sconfitto nell'ultima per 3-2 contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno. Nonostante le 37 partite casalinghe totali disputate tra Champions League e Coppa dei Campioni, il Napoli non ha mai subito due sconfitte consecutive in casa. L'Arsenal, finalista della scorsa edizione, è stata l'unica squadra a non perdere mai nei tempi regolamentari nella Champions League 2025/26 (11V 4N 0P). I Gunners sono stati in svantaggio per soli 42 minuti e 48 secondi, il dato più basso tra tutte le formazioni partecipanti. Nonostante il percorso fino alla finale di Champions League 2026 e le 15 partite disputate, l'Arsenal è la formazione che ha subito il minor numero di gol nella stagione 2025/26 (sette).