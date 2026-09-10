Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Un giovedì di Champions League da vivere tutto su Sky e in streaming su NOW. Alle 18.45 Roma-Fenerbahce e alle 21.00 Como-Lipsia. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Oggi, giovedì 10 settembre, alle 18.45, la Roma affronterà in Turchia il Fenerbahce (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Lorenzo Minotti. I collegameni saranno a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Mentre alle 21.00 l'esordio l’assoluto del Como, che gioca la sua prima partita della storia in Champions League, in casa, contro il Lipsia (su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252). Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Massimo Gobbi e i collegamenti a cura degli inviati Marco Demicheli e Nicolò Omini.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Marco Bucciantini.
Champions League, la programmazione di oggi
Giovedì 10 settembre
- alle 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: FENERBAHÇE-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 18.45: PSV EINDHOVEN-SHAKTAR su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Manuel Favia
- alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: COMO-LIPSIA su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Marco Demicheli e Nicolò Omini, Diretta Gol Davide Polizzi
- alle 21.00: BAYERN-BODØ GLIMT su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: SLAVIA PRAGA-LENS su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Nicolà Ramella
- alle 21.00: MANCHESTER UNITED-SABAH MASAZIR su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Daniele Barone
Gli studi di Sky Sport
- dalle 18.00: Sky Calcio Show con Mario Giunta e Alessandro Florenzi
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Marco Bucciantini
- dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi