Un giovedì di Champions League da vivere tutto su Sky e in streaming su NOW . Alle 18.45 Roma-Fenerbahce e alle 21.00 Como-Lipsia. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Oggi, giovedì 10 settembre, alle 18.45, la Roma affronterà in Turchia il Fenerbahce (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Lorenzo Minotti. I collegameni saranno a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Mentre alle 21.00 l'esordio l’assoluto del Como, che gioca la sua prima partita della storia in Champions League, in casa, contro il Lipsia (su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252). Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Massimo Gobbi e i collegamenti a cura degli inviati Marco Demicheli e Nicolò Omini.