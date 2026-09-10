Da non perdere oggi alle 21 l a prima partita stagionale in Champions League del Como impegnato questa sera in casa contro il Lipsia: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Marco Demicheli e Nicolò Omini, Diretta Gol con Davide Polizzi. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Marco Bucciantini. Da mezzanotte apputamento con After Party Show , con Mario Giunta, Zvomir Boban, Federico Zancan e Luca Mastrorilli. Inoltre, alle 18.45 e alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Como e Lipsia

Quella contro il Lipsia sarà la prima apparizione del Como in Champions League e la prima campagna europea in assoluto nella storia del club. I due precedenti incroci tra il Lipsia e le squadre italiane in Champions League si sono conclusi con altrettante sconfitte: i tedeschi hanno perso 3-2 contro la Juventus e 1-0 contro l'Inter nella fase a gironi della stagione 2024/25. Il Como sarà la sedicesima squadra italiana diversa a partecipare alla Coppa dei Campioni/Champions League. Il tecnico Cesc Fàbregas è uno dei soli 55 giocatori ad aver collezionato almeno 100 presenze considerando entrambe le competizioni (104: 55 con l'Arsenal, 26 con il Barcellona, 23 con il Chelsea). Il Lipsia ha perso sette delle otto partite della fase a gironi di Champions nella stagione 2024/25; solo il Viktoria Plzen (19) vanta inoltre attualmente una striscia aperta più lunga di incontri senza clean sheet nella competizione (18) rispetto ai tedeschi. L'unica altra squadra ad aver affrontato il Lipsia nella sua gara d'esordio assoluta in Champions League è stato l'Istanbul Basaksehir nell'ottobre 2020, sconfitto 2-0 dai tedeschi. Tra le 51 squadre che hanno giocato 50 o più partite in Champions League dal 1992/93, il Lipsia è quella nei cui incontri si è registrata la media gol più alta, con 185 reti segnate in 54 incontri (3.4 a partita). Il Lipsia ha perso cinque delle sue ultime sei trasferte in Champions League (1N), incluse le ultime quattro consecutive, registrando la propria peggior striscia di sconfitte esterne nella competizione.