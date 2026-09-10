Oggi, giovedì 10 settembre, si scende in campo per la prima giornata di Champions League. Fenerbahce e Roma saranno in campo alle 18.45. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Da non perdere oggi alle 18.45 la prima partita stagionale in Champions League della Roma impegnata questa sera in casa del Fenerbahce: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol con Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show . Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Marco Bucciantini. Da mezzanotte apputamento con After Party Show, con Mario Giunta, Zvomir Boban, Federico Zancan e Luca Mastrorilli. Inoltre, alle 18.45 e alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Fenerbahce e Roma

Fenerbahce e Roma si affrontano per la prima volta in questa competizione. Il club turco ha perso cinque delle sei sfide contro squadre italiane in Champions League (1V), ma l'unica vittoria è arrivata proprio nell'ultimo precedente casalingo (1-0 contro l'Inter nel settembre 2007). L'ultima squadra italiana a vincere in trasferta contro una formazione turca in Champions League è stato il Milan nel novembre 2005 (4-0 contro il Fenerbahce). Da allora, nessuna delle ultime cinque formazioni italiane impegnate in Turchia nella competizione è riuscita a trovare il successo (2N, 3P).

Per il Fenerbahce si tratta della prima partita in Champions League dal dicembre 2008 (0-1 contro la Dinamo Kiev). Includendo i turni di qualificazione, il club ha disputato 154 gare europee dall'ultima partecipazione alla Champions League (72V, 42N, 40P). La Roma torna a partecipare alla Champions League per la prima volta dalla stagione 2018/19. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime sei gare d'esordio nella competizione (2N, 3P), battendo 5-1 il CSKA Mosca nel 2014/15. Il Fenerbahce inizierà la Champions League con una partita casalinga per la quarta volta; nelle tre precedenti ha ottenuto due vittorie e una sconfitta, quest'ultima contro il Barcellona nel 2001/02. L'ultima volta che i turchi hanno debuttato in casa in Champions League hanno vinto 1-0 contro un'italiana, l'Inter, nel settembre 2007.

Includendo le qualificazioni, il Fenerbahce ha perso solo cinque delle ultime 32 partite casalinghe disputate nelle competizioni europee (20V, 7N). Entrambe le sconfitte interne subite dall'inizio della scorsa stagione sono arrivate contro squadre inglesi (5V, 3N), contro Aston Villa e Nottingham Forest in Europa League.