Il CEO della Roma John Galantic a Sky: "Tornare in Champions dopo sette anni, e per di più nella stagione del centenario, è qualcosa di fondamentale. Come squadra dobbiamo cercare equilibrio tra competitività e il rispettare i parametri della Uefa. Ringrazio tutti, la società ma anche i giocatori: alcuni si sono ridotti lo stipendio, parlo di gente come Dybala, Pellegrini, Mancini o Cristante. Abbiamo ridotto il monte ingaggi e aumentato la qualità della rosa. La proprietà? Saranno anche silenziosi, è il loro stile, ma sono gasati, e sono totalmente dentro il progetto".