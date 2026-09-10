Fenerbahce-Roma, il risultato LIVE della partita di Champions League
Dopo sette anni la Roma torna a giocare la Champions e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahce. Prima palla gol della partita per Dybala, Ederson para. Al 39' sblocca Cristante. A inizio secondo tempo pari di Brown, poco dopo Muriqi si divora il 2-1. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
63' - Greenwood! Vince un duello fisico con Wesley sulla destra dell'area, raccoglie palla e prova il tiro col mancino da posizione molto angolata, preferendolo al cross. Palla sull'esterno della rete.
62' - Mercan dentro al posto Elmaz.
55' - Ora la Roma deve resistere alla pressione del Fener, anche psicologicamente.
53' - Gasp cambia: Pisilli per Koné.
Muriqi si mangia il 2-1!
52' - Strappo eccezionale di Kanté: il francese porta palla centralmente 'tagliando' in due la Roma, fino al limite, poi serve coi tempi perfetti Muriqi, tutto solo sulla destra dell'area. Svilar è decisivo nell'uno contro uno in uscita!
50' - Duro intervento di Brown da dietro su Dybala. Giallo anche per l'autore dell'1-1.
Brown: pari del Fenerbahce
48' - Il Fener trova l'1-1: Greenwood lavora palla e vede il taglio centralissimo di Archie Brown, pescato tutto solo in area. Bel tocco sotto a scavalcare Svilar in uscita e palla in rete.
47' - Pestone di Rensch: si prende un giallo.
Non ci sono cambi.
Mica Malen…
Dal suo debutto con la Roma il 18 gennaio, Donyell Malen ha partecipato a 23 gol in tutte le competizioni (20 reti, 3 assist): più di qualsiasi altro giocatore della Serie A.
Cosa è successo nel primo tempo
Roma avanti 1-0, fin qui decide Cristante. Meglio il Fener in avvio: un paio di tiri insidiosi ma nessuna vera palla gol che potesse giustificare il vantaggio. La Roma cresce col passare dei minuti e sfiora il gol con Dybala. Nel finale di tempo, poi, è Cristante sull'assist di Malen a sbloccare la gara.
Roma avanti 1-0 all'intervallo.
Intanto, uno scatto della suggestiva scenografia dei tifosi del Fener a inizio partita, che strizza l'occhio a Frankenstein e alla sua 'creatura'. Fin qui, però, è stata la Roma ad aver fatto più paura…
Cristante! Gol della Roma!
39' - Azione personale di Malen che sterza dalla sinistra al centro, cercando spazio per il tiro dal limite. Non lo trova, ma può allargare per Cristante: un controllo e poi destro basso e incrociato dal limite, decentrato sulla destra del campo. Ederson non ci arriva. 1-0 Roma!
34' - Torna a farsi vedere la Roma! Soulé crossa dalla destra perscando sul secondo palo Mancini, tutto solo. Sponda in mezzo potenzialmente insidiosa, ma interecttata dalla difesa del Fener.
Palla gol per Dybala!
21' - Koné recupera un pallone pesantissimo al limite dell'area e riesce immediatamente a verticalizzar per Dybala sulla destra. L'argentino - comunque un po' defilato - avanza e riesce a calciare soltanto col destro. Parata!
15' - Ottimo momento Fener. Ederson rilancia con uno dei suoi classici rinvii lunghissimi e pesca Greenwood direttamente sui 40 metri offensivi. L'ex OM avanza e prova a piazzare il destro a giro, ma viene ben chiuso dalla difesa della Roma.
Ancora Fenerbahce
12' - Altro tiro: Akturkoglu punta sulla sinistra, sterza verso il centro e cerca il secondo palo. Ancora Svilar in tuffo. Parata, tutto sommato, non difficile.
Fener pericoloso
11' - Il primo tiro insidioso è dei turchi: Greenwood crea il pericolo puntando l'uomo sulla destra in area, poi scarico per il piazzato di Elmaz. Tiro parato in tuffo da Svilar.
10' - La Roma fa la partita fin qui, Fenerbahce abbastanza chiuso.
1' - Clima ovviamente infuocato come sempre in terra turca, rumori assordanti dallo stadio. Roma in rosso, Fenerbahce in giallo.
Minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione in Nepal. Oggi la Roma usa una maglietta speciale per sostenere la popolazione colpita.
Squadre in campo! La Roma torna a sentire l'inno della Champions dopo 7 anni, il Fener aspetta questo momento dal 2009!
Riscaldamento finito. Tra poco si inizia!
Come sta il Fenerbahce?
Anche l'anno scorso il campionato turco l'ha vinto la grande rivale: il Galatasaray. Per il quarto anno di fila. E per il quarto anno di fila il Fener ha chiuso al secondo posto. Quest'anno due vittorie e due ko nelle prime due giornate, oltre alla scalata dei turni preliminari di Champions fino al pass girone unico.
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Capitolo mercato: tanti i colpi che hanno fatto sognare i tifosi in estate: è arrivato Greenwood dal Marsiglia e Aké dal City, mentre dall'Italia ecco Lukaku, ceduto a titolo definitivo dal Napoli. A contendergli un posto in attacco c'è l'ex Lazio Muriqi, pagato oltre 15 milioni al Maiorca. Altro ex biancoceleste al Fener è Guendouzi in una colonia di ex Serie A completata da Skriniar e Muldur.
Galantic: "Molti si sono ridotti lo stipendio pur di restare. Friedkin? Sono coinvolti e gasati"
Il CEO della Roma John Galantic a Sky: "Tornare in Champions dopo sette anni, e per di più nella stagione del centenario, è qualcosa di fondamentale. Come squadra dobbiamo cercare equilibrio tra competitività e il rispettare i parametri della Uefa. Ringrazio tutti, la società ma anche i giocatori: alcuni si sono ridotti lo stipendio, parlo di gente come Dybala, Pellegrini, Mancini o Cristante. Abbiamo ridotto il monte ingaggi e aumentato la qualità della rosa. La proprietà? Saranno anche silenziosi, è il loro stile, ma sono gasati, e sono totalmente dentro il progetto".
Avete notato quanti volti noti ex Serie A nel Fenerbahce? E non sono i soli!
Da Leao a Muriqi, Vlahovic e addirittura Salah: qui sotto trovate l'incredibile elenco degli ex!
La Super Lig sembra (ancora) la Serie AVai al contenuto
Oggi l'ex Lazio Guendouzi sarà assente per squalifica. E il motivo è questo…
Cioè il parapiglia nel finale del playoff contro il Lione: Guendouzi esulta in maniera eccessiva davanti ai tifosi della squadra avversaria, tra insulti e gesti di scherno. Poi la maxi rissa nel tunnel.
FORMAZIONI. Gasp sceglie Rensch e Soulé (al posto di Mora) dal 1'
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini
• FENERBAHCE (4-3-3): Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kanté, Elmaz; Greenwood, Muriqi, Akturkoglu. All. Kartal
• Rispetto alle attese, il Fener si gioca un centrocampista in più (Elmaz) e dovrebbe virare dal 4231 al 433 più coperto. La novità di giornata nella Roma - come vi avevamo già raccontato - era l'inserimento di Rensch (non Lulli, non Molina) come titolare a destra. Prosegue l'alternanza Mora-Soulé: oggi è il turno di Soulé. Per il resto confermati tutti gli altri della vittoria sull'Atalanta
Le due panchine
• Fenerbahce: Çetin, Günok, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Semedo, Nene, Aydın, Mimovic
• Roma: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi
Sette anni e mezzo: la Roma ricomincia da qui
Duemilasettecentoquarantacinque giorni dopo, la Roma torna in Champions League. Da quel 2019, in giallorosso sono rimasti solo Cristante e Pellegrini. È cambiato tanto, è cambiato tutto. E al centro, ora, c'è Gasperini
Quanto si guadagna giocando la Champions e i ricavi minimi delle italiane
Su Sky inizia finalmente la Champions: ma quanto possono guadagnare i trentasei club al via? E quali dovrebbero essere le cifre minime sicure per le quattro italiane pronte a giocare la coppa più bella? Calcio e Finanza ha stilato tutti i numeri dettagliati degli introiti, per un totale di quasi 2,5 miliardi da dividere tra tutte le squadre partecipanti.
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Il bonus partecipazione è democratico: 18,62 milioni a tutti, uguale per il Real come per il piccolo Sabah dell'Azerbaijan esordiente assoluta. Poi i bonus risultati: legati ai singoli match, alla posizione finale di classifica, gli extra per un posto tra le prime sedici e un bonus per ogni singola fase dell'eliminazione diretta. Completa il tutto il pilastro "value". Alla Roma garantiti almeno 49 milioni. E le altre?
Quanto si guadagnerà nella Champions 26/27 e i ricavi minimi delle italianeVai al contenuto
Oggi maglia speciale per la Roma: World Food Programme sponsor a sostegno del Nepal
In occasione del debutto stagionale in Champions League, i giallorossi avranno un logo speciale sul fronte della maglia per sostenere la popolazione colpita dalle alluvioni e dalle frane.
A proposito di maglie, la Roma ha da poco svelato la sua terza maglia.
QUI LA NOSTRA RACCOLTA COMPLETA CON TUTTE LE MAGLIE DELLA SERIE A
Gli highlights della vittoria della Roma dello scorso weekend
Chi vince la Champions secondo il Supercomputer di Opta?
Come ogni anno, il Supercomputer Opta ha elaborato le proprie previsioni, indicando l'Arsenal come principale favorita. Il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni, è fuori dal podio, mentre l'Inter è l'unica squadra italiana in top 10. Ecco come funziona il supercomputer e tutte le percentuali di vittoria
Chi vincerà la Champions League 2026-2027 secondo il Supercomputer OptaVai al contenuto
Fenerbahçe e Roma si affrontano per la prima volta in questa competizione. Il club turco ha perso cinque delle sei sfide contro squadre italiane in UEFA Champions League (1 vittoria), ma l'unica vittoria è arrivata proprio nell'ultimo precedente casalingo (1-0 contro l'Inter nel settembre 2007).
L'ultima squadra italiana a vincere in trasferta contro una formazione turca in Champions League è stato il Milan nel novembre 2005 (4-0 contro il Fenerbahçe). Da allora, nessuna delle ultime cinque formazioni italiane impegnate in Turchia nella competizione è riuscita a trovare il successo (2 pareggi, 3 sconfitte).
Per il Fenerbahçe si tratta della prima partita in Champions League dal dicembre 2008 (0-1 contro la Dinamo Kiev). Includendo i turni di qualificazione, il club ha disputato 154 gare europee dall'ultima partecipazione alla Champions League (72 vittorie, 42 pareggi, 40 sconfitte).
La Roma torna a partecipare alla Champions League per la prima volta dalla stagione 2018/19. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime sei gare d'esordio nella competizione (2N, 3P), battendo 5-1 il CSKA Mosca nel 2014/15.
Il Fenerbahçe inizierà la Champions League con una partita casalinga per la quarta volta; nelle tre precedenti ha ottenuto due vittorie e una sconfitta, quest'ultima contro il Barcellona nel 2001/02. L'ultima volta che i turchi hanno debuttato in casa in Champions League hanno vinto 1-0 contro un'italiana, l'Inter, nel settembre 2007.
Includendo le qualificazioni, il Fenerbahçe ha perso solo cinque delle ultime 32 partite casalinghe disputate nelle competizioni europee (20 vittorie, 7 pareggi). Entrambe le sconfitte interne subite dall'inizio della scorsa stagione sono arrivate contro squadre inglesi (5V, 3N), nello specifico contro Aston Villa e Nottingham Forest in Europa League.
In caso di sconfitta, il Fenerbahçe perderebbe tre partite casalinghe consecutive nelle principali competizioni europee per la prima volta dal settembre 2009.
Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha perso solo quattro delle ultime 23 partite tra fase a gironi e fase campionato in UEFA Champions League (10 vittorie, 9 pareggi); nella stagione 2024/25, alla guida dell'Atalanta, ha perso solo una delle otto gare della fase campionato (4 vittorie, 3 pareggi).
L'attaccante del Fenerbahçe Romelu Lukaku potrebbe affrontare la sua ex squadra, la Roma. Il belga ha segnato quattro gol nelle ultime sei presenze contro i giallorossi, incluso il gol vittoria nell'ultimo precedente casalingo (Napoli-Roma 1-0 del novembre 2024).
Paulo Dybala ha partecipato direttamente a 12 gol nelle sue ultime 16 gare da titolare in Champions League (11 gol, un assist); la Joya non scende in campo nella competizione dal marzo 2022, quando vestiva la maglia della Juventus, contro il Villarreal.