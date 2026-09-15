Champions League, ufficiali le sedi delle finali 2028 e 2029: scelte Monaco e Barcellona
Il Comitato Esecutivo Uefa riunito nella giornata di martedì 15 settembre a Salonicco ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali Uefa dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la 'concorrenza' di Wembley per il 2029. Designato anche lo Juventus Stadium di Torino che ospiterà l'ultimo atto di Conference League nel 2028
- 2028 - Munich Football Arena (Monaco di Baviera)
- 2028 - Parc Olympic Lyonnais (Lione-Décines)
- 2029 - National Stadium of Wales (Cardiff)
- 2028 - National Arena (Bucarest)
- 2029 - National Stadium Serbia (Belgrado) *
- 2028 - Juventus Stadium (Torino)
- 2029 - Puskas Arena (Budapest)
- 2027 - Johan Cruyff Arena (Amsterdam)
- 2028 - Astana Arena (Astana)
- 2027 - Biel/Bienne (Svizzera)