 Gli allenatori delle grandi Nazionali dopo Mondiali 2026: situazione panchine | Sky Sport
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Mondiali 2026, la situazione panchina delle big tra conferme e nuovi allenatori

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Un Mondiale di cambiamenti: sono ben 18, sulle 48 nazionali partecipanti, gli allenatori che non proseguiranno l'avventura sulle panchine delle rispettive Nazionali. C'è chi ha già scelto il sostituto e chi deve ancora ufficializzarlo (Italia compresa): la situazione delle grandi Nazionali dopo la Coppa del Mondo 2026

MALAGO': "FRA QUALCHE GIORNO SAPRETE IL NUOVO CT"

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