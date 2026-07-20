Un Mondiale di cambiamenti: sono ben 18, sulle 48 nazionali partecipanti, gli allenatori che non proseguiranno l'avventura sulle panchine delle rispettive Nazionali. C'è chi ha già scelto il sostituto e chi deve ancora ufficializzarlo (Italia compresa): la situazione delle grandi Nazionali dopo la Coppa del Mondo 2026

MALAGO': "FRA QUALCHE GIORNO SAPRETE IL NUOVO CT"