Mondiali 2026, la situazione panchina delle big tra conferme e nuovi allenatori
Un Mondiale di cambiamenti: sono ben 18, sulle 48 nazionali partecipanti, gli allenatori che non proseguiranno l'avventura sulle panchine delle rispettive Nazionali. C'è chi ha già scelto il sostituto e chi deve ancora ufficializzarlo (Italia compresa): la situazione delle grandi Nazionali dopo la Coppa del Mondo 2026
- FRANCIA-DESCHAMPS
- GERMANIA-NAGELSMANN
- PORTOGALLO-MARTINEZ
- OLANDA-KOEMAN
- CROAZIA-DALIC
- MESSICO-AGUIRRE
- SUDAFRICA-BROOS
- COREA DEL SUD-HONG MYUNG-BO
- REPUBBLICA CECA-KOUBEK
- HAITI-MIGNÉ
- SCOZIA-CLARKE
- ECUADOR-BECCACECE
- TUNISIA-RENARD (subentrato a LAMOUCHI dopo la 1^ gara)
- CAPO VERDE-BUBISTA
- URUGUAY-BIELSA
- SENEGAL-PAPE THIAW
- GIORDANIA-SELLAMI
- GHANA-QUEIROZ
- Senza Mondiale, l'Italia si porta avanti in vista del futuro. È la settimana che dovrebbe portare all'annuncio del nuovo ct della Nazionale dopo gli arrivi di Paolo Maldini (nuovo direttore tecnico Figc e presidente del club Italia) e Leonardo (advisor).
- Dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, Lionel Scaloni ha annunciato che lascerà la panchina dell'Argentina al termine del 2026: "Continuerò fino a dicembre. Dopodiché, parlerò con il presidente Claudio Tapia. L'idea è di rilassarmi e prendermi una pausa. Qualsiasi argentino vorrebbe essere qui. È stato un piacere essere qui. Un onore. Non avrei mai nemmeno sognato una cosa del genere".
- Dopo dodici anni, termina l'esperienza di Didier Deschamps sulla panchina dei Blues. Al suo posto è pronto Zinedine Zidane, con l'annuncio che è atteso nei prossimi giorni dopo la conclusione dell'avventura della Francia al Mondiale.
- Klopp prenderà il posto di Julian Nagelsmann, dopo il fallimento della Germania al Mondiale 2026. L'allenatore sta sistemando gli ultimi dettagli del contratto quadriennale fino al 2030 prima di diventare il nuovo Ct, come ha spiegato a Magenta Tv: "Ho trovato un accordo con la Red Bull, in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, nella migliore delle ipotesi"
- Dopo l'addio di Roberto Martinez alla fine del Mondiale, il Portogallo ha deciso di riparte da Jorge Jesus. Contratto quadriennale fino al 2030
- "Ho preso la decisione di concludere il mio incarico come commissario tecnico della nazionale olandese - ha dichiarato Koeman in un comunicato su Instagram -. Nessuno è più deluso di me. Come allenatore, la responsabilità finale è mia". La Federazione olandese sta valutando a diversi nomi, tra cui l'ex Liverpool Arne Slot
- Dopo la fine dell'avventua di Zlatko Dalic dopo 9 anni (e un 2° e un 3° posto al Mondiale), ritorna in panchina Slaven Bilic. Un ritorno in nazionale dopo l'esperienza dal 2006 al 2012
- Concluso il rapporto con Marcelo Bielsa dopo il Mondiale, l'Uruguay ha deciso di ripartire da Diego Forlan che allenerà la nazionale maggiore fino a marzo 2027 e, contemporaneamente, anche la selezione U20.
- In carica dal gennaio 2025, il contratto di Rudi Garcia con il Belgio aveva una durata fino al Mondiale 2026. Sono attese comunicazioni ufficiali sull'eventuale conferma o addio
- Dopo la vittoria del Mondiale, Luis de la Fuente resterà ancora sulla panchina della Spagna. A gennaio 2025 aveva prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028
- Dopo la sconfitta in semifinale al Mondiale contro l'Argentina, Tuchel ha chiarito il suo futuro: "Non c'è molto da dire, andremo avanti con il contratto fino a Euro 2028"
- Prima dell'inizio del Mondiale 2026, la Confederazione Calcistica Brasiliana ha rinnovato il contratto di Ancelotti come ct fino alla Coppa del Mondo 2030. Lo ha confermato anche il presidente della Cbf Caetano dopo l'eliminazione agli ottavi contro la Norvegia: "Ciclo garantito fino al 2030"
- Mauricio Pochettino deciderà il suo futuro con la nazionale americana a breve. Il ct degli Usa è in trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2030
- Nonostante l'eliminazione alla fase a gironi del Mondiale, Vincenzo Montella resterà sulla panchina della Turchia fino a Euro2028 (come da contratto)
- L'allenatore è in carica dal 2020 e ha un contratto valido fino al 31 dicembre 2028, in modo da coprire anche i prossimi Europei dopo l'exploit al Mondiale