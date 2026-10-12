Arteta sfida Ancelotti. Non Carlo, ma Davide. I due allenatori si affrontano in occasione di Arsenal-Lille nella seconda giornata di Champions: "Sta facendo un gran lavoro, dobbiamo essere molto attenti". Tra i francesi c'è anche Giroud, con cui ha condiviso molte battaglie con la maglia dei Gunners: "Spero che l'Emirates lo accolga come merita". Sul processo in corso al Manchester City: "Non mi esprimo al momento"

Nel 2025 Mikel Arteta e l'Arsenal si qualificarono alle semifinali di Champions eliminando il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un anno e mezzo dopo l'allenatore spagnolo e i Gunners affrontano un altro Ancelotti sulla loro strada, Davide, sulla panchina del Lille da quest'estate. Arteta ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match.

Partiamo dagli ultimi infortunati, Zubimendi e Hincapie.

"Son cose che succedono purtroppo. Si sono infortunati nell'allenamento dopo la partita contro il Leeds. Sarebbe meglio che certe cose non accadano, ma quando poi salgono l'intensità e i contrasti può capitare. Mi dispiace molto, perchè sono due ottimi giocatori importanti".

Nel Lille ritrova Giroud. C'è un rapporto particolare tra di voi?

"Olivier è un giocatore incredibile, ha avuto una carriera straaordinaria ad alti livelli e anche un uomo molto importante per lo spogliatoio. Spero che l'Emirates lo possa omaggiare come merita dopo le tante partite insieme. Sono molto felice di rivederlo".

Cosa teme di più del Lille? A cosa dovete fare più attenzione?

"A molte cose. Davide ha organizzato la squadra molto bene, ha iniziato il campionato in maniera impressionante, è molto verticale e ha anche un buon equilibrio difensivo".

Come ha reagito alla notizia delle 115 violazioni del Manchester City? Sta considerando sotto una luce diversa quello che ha vissuto negli ultimi anni?

"No, è un processo ancora in corso e al momento non ho nulla da commentare".