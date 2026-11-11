Como, Jacobo Ramon: "Sogno una semifinale di Champions contro il Real Madrid"

A poco più di un anno dal suo arrivo al Como, Jacobo Ramon ha conquistato la sua prima convocazione con la nazionale maggiore spagnola, impegnata in Nations League giovedì 12 novembre contro la Repubblica Ceca e domenica 15 contro l'Inghilterra. "Sapevo di avere delle possibilità, ero nella pre-lista e chiunque ci sia ha delle chance", ha spiegato in un'intervista ad As. "Ero a casa e Assane Diao mi ha mandato la foto della lista dei convocati. All'inizio non ci credevo, ma poi ho visto che era vero". Una crescita esponenziale che, oltre all'arrivo in nazionale, lo ha portato a trasformarsi da una giovane promessa del Real Madrid a uno dei pilastri del Como di Cesc Fabregas in poco più di 12 mesi. "Ha creduto in me dopo il mio addio al Real", ha commentato Ramon a proposito del suo allenatore. "La sua filosofia si sposa alla perfezione con il mio stile. Gli sono super grato. Il modo in cui trasmette le cose arriva a tutti noi. Ci tiene tutti sul pezzo, sia i titolari sia le riserve, e questo non è facile. Moriamo tutti per la sua idea e si sta vedendo sul campo". Alla domanda su quali sono i suoi tre desideri, Ramon risponde: "Debuttare con la Nazionale maggiore, che è quello più vicino, andare lontano in Champions League con il Como... e perché no, lo scudetto con il Como? Ho pensato a un Real Madrid-Como di Champions: sarebbe bellissimo, firmo per una semifinale così".

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