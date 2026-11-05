Si chiama Matteo Oliveira Papaccioli, ha 18 anni, e di lui parlano tutti dopo il gol del 9-1 che ha chiuso la notte magica del Como in Champions. È nato in Brasile, è cresciuto a Como e impazzisce per Neymar, il suo idolo assoluto. Rivelazione ma anche rinascita personale dopo il grave infortunio al ginocchio della scorsa stagione. Ecco chi è Papaccioli, sorpresa e nuova risorsa per il super Como di Fabregas

Matteo Papaccioli si è preso la scena segnando al 92’ il gol che ha fissato sul 9-1 il risultato della storica vittoria del Como sul campo del Lens, la più larga di sempre per una squadra italiana in Champions League. Papaccioli ha segnato di sinistro, il piede che preferisce, sfruttando l’assist di Mattia Liberali – altro giovanissimo talento azzurro - e battendo il portiere Risser in uscita. Una prima assoluta per il diciottenne italobrasiliano, fin qui non aveva ancora esordito in prima squadra, che rappresenta anche una nuova tappa nel percorso di crescita dopo la firma sul primo contratto da professionista e le convocazioni di Fabregas in prima squadra.

Ecco chi è Matteo Papaccioli

Il nome completo del 54 del Como è Matteo Oliveira Papaccioli: centrocampista classe 2008, nato il 9 maggio a Taubaté, nello stato brasiliano di San Paolo. Sua mamma, Andreia, è brasiliana, mentre suo papà, Claudio, è nato e cresciuto a Como. L'infanzia di Papaccioli è tra Brasile e Italia, dove torna definitivamente nel 2021, dopo il Covid. In Brasile giocava a futsal in una scuola calcio legata a Ronaldo il Fenomeno, ma il suo idolo è sempre stato un altro brasiliano: Neymar Appena tornato in Italia, inizia a giocare per la Faloppiese, società di un paesino al confine con la Svizzera, e nel 2022 entra a far parte del settore giovanile del Como. L’azzurro del Como, dunque, ma non solo: nel percorso di Papaccioli ci sono anche le convocazioni con l’Italia U16, 17 e 18. Giocatore mancino, 1,75 di altezza, è dotato di grande tecnica e possiede la versatilità adatta per essere impiegato come mezzala, centrocampista offensivo oppure trequartista.