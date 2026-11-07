Dopo la partita di Champions League vinta 2-0 dal Galatasaray contro lo Stoccarda, l'ex Napoli ha accusato un dolore al ginocchio sinistro: gli esami hanno rilevato un frammento osseo libero nell'articolazione. Per questo motivo, è stato già operato. Il club turco non ha chiarito quali saranno i tempi di recupero GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il Galatasaray perde per infortunio Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è stato operato al ginocchio, come comunicato dal club turco, a causa della presenza di un frammento osseo libero nell'articolazione. L'attaccante nigeriano aveva accusato un problema dopo il match vinto dal Gala per 2-0 contro lo Stoccarda in Champions League. Il club non ha reso noti i tempi di recupero ma secondo quanto riportato dai media turchi lo stop potrebbe essere di circa 2-4 settimane.

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La nota del Galatasaray

Di seguito il comunicato del club turco sulle condizioni del proprio centravanti: "Il nostro calciatore Victor Osimhen oggi è stato sottoposto a un'operazione riuscita presso l'Ospedale Acibadem Maslak dal nostro medico di squadraYener Ince. Le condizioni del nostro giocatore saranno monitorate con valutazioni quotidiane e il suo trattamento proseguirà sotto la supervisione del nostro staff medico. Auguriamo al nostro calciatore Victor Osimhen una pronta guarigione e gli porgiamo i nostri migliori desideri di recupero".