Cunha 'provoca' Balerdi sui social dopo Manchester United-Roma: "Crack"SU INSTAGRAM
Il duello tra Matheus Cunha e Leonardo Balerdi non è finito con il triplice fischio di Manchester United-Roma. L'attaccante brasiliano, protagonista nel finale della serata di Champions League a Old Trafford, prima con la doppietta che ha deciso il match, poi espulso per una brutta entrataccia proprio sul difensore della Roma, ha commentato un post del difensore argentino scrivendo ‘crack’. Più che un elogio sembra una vera e propria provocazione. E i tifosi giallorossi non l’hanno presa benissimo
Nel gergo calcistico, la parola crack identifica un fuoriclasse. Nelcontesto della sfida europea di martedì tra Manchester United e Roma sembra assumere le sembianze di una vera e propria presa in giro. La prestazione di Balerdi nel finale della trasferta inglese a Old Trafford è stata negativa: un suo "liscio" ha spianato la strada al primo gol della rimonta del Manchester United firmato proprio da Cunha, che pochi minuti dopo ha anche siglato il 3-2 approfittando, tra le altre cose, di un altro errato posizionamento in marcatura del centrale giallorosso.
La tensione tra i due era già esplosa sul terreno di gioco nelle battute finali del match. Nel finale di gara l'attaccante del Manchester United si era reso autore di un'entrataccia ai danni di Balerdi, intervento costato l'espulsione diretta da parte dell'arbitro. Nonostante il cartellino rosso, il brasiliano sembra aver mantenuto vivo il nervosismo, trasferendo lo scontro sul piano digitale.
Il presupposto? Un post di Balerdi in cui esprimeva tutto il suo disappunto per il finale della partita: "Fa male. Non era il finale che volevamo. Ma ci sono cose che non cambiano mai: l’impegno, il rispetto e l’orgoglio di difendere questi colori. Ai nostri tifosi che sono venuti fino a Manchester, grazie di cuore per il vostro sostegno”. Subito sotto, il commento provocatorio di Cunha preso d’assalto dai tifosi della Roma che non l’hanno presa benissimo.