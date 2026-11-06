Il duello tra Matheus Cunha e Leonardo Balerdi non è finito con il triplice fischio di Manchester United-Roma. L'attaccante brasiliano, protagonista nel finale della serata di Champions League a Old Trafford, prima con la doppietta che ha deciso il match, poi espulso per una brutta entrataccia proprio sul difensore della Roma, ha commentato un post del difensore argentino scrivendo ‘crack’. Più che un elogio sembra una vera e propria provocazione. E i tifosi giallorossi non l’hanno presa benissimo