Ancelotti: "Giroud pronto, spero serata speciale"

L'allenatore del Lille presenta la sfida di Champions League, in programma martedì 13 ottobre alle 21 all'Emirates Stadium contro l'Arsenal: "Vogliamo fare punti in Europa, ma sarà uno scenario e un avversario molto complicato". Su Giroud: "Sarà sicuramente una partita speciale per lui, e spero anche per me". Il match in diretta su su Sky e in streaming su NOW

Le parole dell'allenatore del Lille Davide Ancelotti rilasciate all'inviata di 'Sky Sport' a Londra Valentina Mariani, alla vigilia della sfida contro l'Arsenal di Champions League.

Come si può fermare l'Arsenal?

"Bel biliardo questo campo, non è male. Contro l'Arsenal hanno giocato tutti in modo diverso, ognuno cerca di non perdere la propria identità: noi abbiamo la nostra, cercheremo di usare le nostre armi al meglio, in uno scenario complicato".

Come sta andando quest'esperienza in Francia?

"In campionato i risultati stanno arrivando, siamo in un processo di conoscenza reciproca e della nostra identità: ci stiamo riuscendo. In Champions purtroppo siamo partiti con una sconfitta ma il cammino è ancora lungo, l'obiettivo è cercare di battersi meglio possibile".

Giroud giocherà titolare contro il suo Arsenal?

"Lui è sempre super motivato e pronto ad aiutare, che sia dall'inizio o dalla panchina. So che per lui sarà una partita speciale, contro un club che ha a cuore: speriamo sia una grande serata per lui, ma anche per me".

L'Arsenal in Champions fece uno scherzetto al Real Madrid di suo padre

"Era un Arsenal già in crescita, aver fatto un turno così buono contro il Real Madrid ha dato loro fiducia per arrivare in finale. Hanno tutte le qualità possibili, il loro progetto è da prendere a esempio come stabilità e coerenza. Complimenti a loro, ma saranno avversari e cercheremo di fare del nostro meglio".

Ha parlato con i brasiliani Bruno Guimaraes e Gabriel?

"Abbiamo vissuto una bellissima esperienza assieme, creando una relazione in un periodo comunque corto come il Mondiale. C'è grande affetto".