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Inter-Club Brugge, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Dopo le rotazioni contro il Parma, Chivu pensa di riproporre la coppia Thuram-Lautaro Martinez e rilanciare dall'inizio sia Barella che Zielinski. Qualche ritocco anche in difesa, dove Akanji e Bastoni dovrebbero giocare con Bisseck. Certezze tra i belgi dal centravanti Tresoldi all'ex Sommer in porta. Inter-Bruges è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore di destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore di sinistra
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Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
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Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram

La probabile formazione

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu

  • Dopo le rotazioni di formazione contro il Parma, ci saranno novità nell'undici titolare a partire dall'attacco col ritorno della coppia Lautaro-Thuram.
  • A centrocampo si rivedono dall'inizio Barella e Zielinski accanto a Calhanoglu, conferme per Diouf e Dimarco sulle fasce.
  • In difesa riecco Akanji e Bastoni a completare il terzetto con Bisseck
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La probabile formazione

BRUGES (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko

  • Sconfitti 3-2 dall'Aston Villa all'esordio in Champions, i belgi puntano sulle certezze a partire dall'italo-tedesco Nicolò Tresoldi (6 gol in stagione).
  • Sulla trequarti si va verso la conferma di Forbs e Virgili insieme a capitan Vanaken.
  • Il ballottaggio è in difesa tra Lee e Spileers per affiancare Mechele.
  • In porta c'è l'ex interista Sommer

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