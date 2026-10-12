Dopo le rotazioni contro il Parma, Chivu pensa di riproporre la coppia Thuram-Lautaro Martinez e rilanciare dall'inizio sia Barella che Zielinski. Qualche ritocco anche in difesa, dove Akanji e Bastoni dovrebbero giocare con Bisseck. Certezze tra i belgi dal centravanti Tresoldi all'ex Sommer in porta. Inter-Bruges è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu
- Dopo le rotazioni di formazione contro il Parma, ci saranno novità nell'undici titolare a partire dall'attacco col ritorno della coppia Lautaro-Thuram.
- A centrocampo si rivedono dall'inizio Barella e Zielinski accanto a Calhanoglu, conferme per Diouf e Dimarco sulle fasce.
- In difesa riecco Akanji e Bastoni a completare il terzetto con Bisseck
La probabile formazione
BRUGES (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko
- Sconfitti 3-2 dall'Aston Villa all'esordio in Champions, i belgi puntano sulle certezze a partire dall'italo-tedesco Nicolò Tresoldi (6 gol in stagione).
- Sulla trequarti si va verso la conferma di Forbs e Virgili insieme a capitan Vanaken.
- Il ballottaggio è in difesa tra Lee e Spileers per affiancare Mechele.
- In porta c'è l'ex interista Sommer