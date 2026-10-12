Dopo le rotazioni contro il Parma, Chivu pensa di riproporre la coppia Thuram-Lautaro Martinez e rilanciare dall'inizio sia Barella che Zielinski. Qualche ritocco anche in difesa, dove Akanji e Bastoni dovrebbero giocare con Bisseck. Certezze tra i belgi dal centravanti Tresoldi all'ex Sommer in porta. Inter-Bruges è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW