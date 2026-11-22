Desiré Douè - uscito in lacrime al 44’ del match di Ligue 1 contro il Nizza di sabato 21 novembre- ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’attaccante francese, che aveva realizzato il gol del momentaneo 2-1 (il Psg ha poi vinto 3-2) si è fatto male dopo una torsione del ginocchio, mentre stava difendendo una palla dopo aun dribbling su Witsel. Un altro brutto infortunio in casa Psg, dopo la rottura del crociato per Kvaratskhelia. Ovviamente Luis Enrique dovrà fare a meno di lui nella sfida in Champions contro la Roma, in programma mercoledì 25 novembre alle 21 al Parco dei Principi.