Psg, per Doué rottura del crociato anteriore del ginocchio destropsg
Il giocatore francese ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, in seguito a un infortunio riportato durante la sfida di Ligue 1 contro il Nizza. Ovviamente Luis Enrique dovrà rinunciare a lui per la sfida di Champions, in programma mercoledì 25 novembre al Parco dei Principi contro la Roma
Desiré Douè - uscito in lacrime al 44’ del match di Ligue 1 contro il Nizza di sabato 21 novembre- ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’attaccante francese, che aveva realizzato il gol del momentaneo 2-1 (il Psg ha poi vinto 3-2) si è fatto male dopo una torsione del ginocchio, mentre stava difendendo una palla dopo aun dribbling su Witsel. Un altro brutto infortunio in casa Psg, dopo la rottura del crociato per Kvaratskhelia. Ovviamente Luis Enrique dovrà fare a meno di lui nella sfida in Champions contro la Roma, in programma mercoledì 25 novembre alle 21 al Parco dei Principi.
Il comunicato del Psg
Il comunicato del club francese: "A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita sabato nella partita di Ligue 1 contro il Nizza, Désiré Doué si sottoporrà a un intervento chirurgico entro la fine del mese".