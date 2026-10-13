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FantaChampions Sky Sport: i consigli per la miglior formazione e le scommesse a un credito

Champions League

Staff Fantacalcio

È tornato FantaChampions Sky Sport! Scarica l'app, con i crediti a disposizione componi la tua rosa e cimentati con l'esclusiva modalità Classic Plus.

 

La novità di quest'anno è la partenza ufficiale dal secondo turno di gioco: quello, per intenderci, che prenderà il via questo martedì sera alle 18:45.

 

La struttura resterà quella del concorsone, con la possibilità di creare mini-leghe tra amici e non solo; un'app dedicata, tutto il supporto editoriale di Fantacalcio® - voti, pagelle, probabili formazioni e molto altro: è un nuovo viaggio magnifico, che raddoppia il divertimento della scorda edizione. 

 

E non dimentichiamoci la parte più importante!

 

Ci saranno ricchi premi in palio: il vincitore finale avrà la possibilità di volare a Monaco, sede della finale di Champions League 2028. Per lui ci saranno due biglietti con relativo pacchetto viaggio. 

La formazione ideale: il miglior 11 possibile per il FantaChampions

Tutti aspiriamo al meglio. Vorremmo vincere, dominare, anche se non sempre è facile. FantaChampions rappresenta in questo una sfida nella sfida: tanti campioni, le incertezze del calendario, le scelte da fare con il Classic Plus.

Proviamo, insieme, a costruire una squadra che possa ambire a risultati straordinari: scopriamo insieme il miglior 11 possibile, prendendo come riferimento il 4-2-3-1 del Classic Plus, che ricordiamo essere la modalità in cui si giocherà anche questa edizione di FantaChampions.

  • P - RAYA (Arsenal, 16 crediti): Portiere di una delle migliori difese d'Europa, nonchè finalista della scorsa stagione. Una sicurezza in porta.
  • E - HAKIMI (Psg, 21 crediti): Praticamente un attaccante aggiunto, ma da poter schierare nella vostra linea difensiva. Un top sempre con il bonus pronto.
  • D - GABRIEL MAGALHAES (Arsenal, 15 crediti): Leader difensivo di una vera e propria corazzata, ma anche sempre pericolosissimo nell'area avversaria.
  • D - VAN DIJK (Liverpool, 14 crediti): In termini di media voto una vera e propria certezza, ma occhio anche al vizietto marcato del gol.
  • E - DIMARCO (Inter, 22 crediti): Pronto ad imporsi anche in Europa, il miglior assistman della scorsa stagione di Serie A. Batte anche angoli e punizioni, può essere decisivo.
  • C - ENZO FERNANDEZ (Manchester City, 20 crediti): Sempre più al centro del progetto City, fin da subito un inamovibile per Maresca. Inoltre, anche molto propenso al bonus.
  • F - OLISE (Bayern Monaco, 35 crediti): Fenomenale, non a caso la F più quotata. Può dispensare bonus a profusione anche in Champions League, contro qualsiasi avversario.
  • F - LAMINE YAMAL (Barcellona, 32 crediti): Sta crescendo e migliorando a vista d'occhio, ormai un leader tecnico indiscusso. Con un Mondiale appena vinto, adesso l'obiettivo è la Champions. Può arrivare fino in fondo da protagonista.
  • F - KVARATSKHELIA (Psg, 30 crediti): Miglior giocatore della scorsa edizione, campione in carica e sempre tremendamente pericoloso per i propri avversari. Anche in questa stagione può fare la differenza.
  • A - MBAPPE' (Real Madrid, 39 crediti): Non smetterà di segnare, probabilmente non accadrà mai. Cambio di allenatore, di filosofia, ma non di inclinazione al gol.

I consigli per il FantaChampions Sky Sport: 11 calciatori ad un credito  

Sfida nella sfida? Accettata. Se da un lato abbiamo appena visto la miglior formazione possibile, perché non lanciarci nell’ardua impresa di provare a stupire con il minimo del budget?

11 nomi ad appena un credito che, se non volessimo lanciarci nell’improvvida impresa, potrebbero quantomeno tornarci utili proprio per completare la nostra rosa e le folli spese per i titolarissimi.

  • P - GOLLINI (Roma): Con Svilar infortunato racimolerà più di una presenza, è sicuramente un'occasione da sfruttare.
  • E - PUCHACZ (Sabah): Si sovrappone tanto e batte anche i calci d'angolo, una grande occasione a quel prezzo.
  • D -  MARKOVIC (Slovan Bratislava): Uno dei titolarissimi nella linea difensiva dello Slovan, anche con il vizietto del gol.
  • D -  MOUKOUDI (AEK Atene): Difensore titolare, pronto a regalarvi praticamente un voto fisso in ogni giornata.
  • E - HEGGHEIM (Viking): Terzino titolare, molto difensivo, ma parecchio pericoloso nell'area avversaria nel gioco aereo.
  • C - MKHITARYAN (Inter): Può avere tanto spazio, anche in Champions League. Nonostante l'età, si sta dimostrando ancora super affidabile.
  • C - MOI (Viking): Giocherà tanto, pronto anche a proporsi costantemente in avanti, con il vizietto del bonus in canna.
  • C - POKORNY (Slovan Bratislava): Uno dei titolarissimi della mediana dello Slovan Bratislava, può garantire una buona media voto
  • F - ISAQUE (Shakhtar Donetsk): Funambolo che riesce a collezionare sempre un buon minutaggio, capace di incidere anche da subentrato.
  • A - EDOUDARD (Lens): Gioca in una delle sorprese della scorsa stagione, pronto a racimolare diverse presenze, anche da subentrato.

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