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Feyenoord-Como, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Nella 2^ giornata di Champions League, il Como affronta la delicata trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord con Douvikas punto fermo in attacco, in assenza dell'unico indisponibile Kean. Paz confermato al centro del terzetto offensivo  alle spalle del centravanti. Si gioca alle 18.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

CHAMPIONS LEAGUE: LA GUIDA TV DELLA 2^ GIORNATA SU SKY SPORT

Probabili Formazioni

Como
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Yan Couto
Yan Couto
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Luis Milla
Luis Milla
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
ala destra
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
ala sinistra
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
centravanti

La probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramòn, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • In difesa Ramòn e Chalobah la coppia centrale scelta da Fabregas, con Valle favorito su Kaiki a sinistra
  • La coppia di centrocampo dovrebbe essere composta da Milla (o Perrone) e Da Cunha
  • In attacco, senza Kean che è l'unico non disponibile, Douvikas sarà il punto di riferimento avanzato
  • Alle spalle del centravanti si va verso il terzetto Diao-Paz-Baturina

Feyenoord, la probabile formazione

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst

  • Dopo la sconfitta all'esordio a Barcellona (1-5), il Feyenoord cerca i primi punti in Champions puntando sull'estro in attacco di Valente, Nacho Ferri e Moussa
  • Dietro dovrebbe rientrare Watanabe, alternativa è Lopez terzino sinistro con Mármol centrale.

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