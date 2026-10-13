Nella 2^ giornata di Champions League, il Como affronta la delicata trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord con Douvikas punto fermo in attacco, in assenza dell'unico indisponibile Kean. Paz confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Si gioca alle 18.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
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Probabili Formazioni
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramòn, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- In difesa Ramòn e Chalobah la coppia centrale scelta da Fabregas, con Valle favorito su Kaiki a sinistra
- La coppia di centrocampo dovrebbe essere composta da Milla (o Perrone) e Da Cunha
- In attacco, senza Kean che è l'unico non disponibile, Douvikas sarà il punto di riferimento avanzato
- Alle spalle del centravanti si va verso il terzetto Diao-Paz-Baturina
Feyenoord, la probabile formazione
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst
- Dopo la sconfitta all'esordio a Barcellona (1-5), il Feyenoord cerca i primi punti in Champions puntando sull'estro in attacco di Valente, Nacho Ferri e Moussa
- Dietro dovrebbe rientrare Watanabe, alternativa è Lopez terzino sinistro con Mármol centrale.