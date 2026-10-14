23' - Ed ecco infatti il cambio, Jesus Rodriguez prende il posto di Diao
Feyenoord-Como, il risultato in diretta LIVE
Dopo la prima storica vittoria in Champions contro il Lipsia, il Como affronta il Feyenoord in Olanda. Avvio con una lunga fase di studio, poi la partita si accende in due minuti: prima il vantaggio di Diao, immediato il pari di Zechiel. Poco dopo Diao si fa male e chiede il cambio. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Infortunio per Diao
22' - Diao a terra richiama l'attenzione della panchina, probabile sostituzione. Sembrava avesse problemi già subito dopo il gol, mentre esultava
Immediato il pari del Feyenoord
20' - E' durato pochissimo il vantaggio del Como. Zechiel riceve al limite dell'area, in zona centrale, spalle alla porta, e si gira su se stesso approfittando della pressione sbagliata di Perrone che gli va addosso e viene "usato" dal giocatore del Feyenoord per fare perno. Poi scarica in porta un gran destro che Sanchez non vede partire
Sblocca Diao! Como in vantaggio
18' - Diao viene lanciato sulla fascia destra, vince il duello in velocità con il suo marcatore con una grande accelerazione e arrivato in area si accentra: poi piazza il pallone sul palo lontano con l'interno sinistro
11' - Il Feyenoord prova ad affondare: Read si sovrappone a destra, Moussa lo premia e lo serve in profondità: cross teso in mezzo dalla linea di fondo, c'è una deviazione che mette un po' in difficoltà la difesa del Como
11' - Grande equilibrio in campo, figlio anche del rispetto reciproco delle due squadre. Ora il Feyenoord gestisce e prova a far girare il pallone
8' - Il Como si distende bene uscendo in maniera elegante e avanza con Valle sulla sinistra. Cross verso il secondo palo a cercare Diao, anticipato. In questo caso il "centravanti", in mezzo all'area, era Kaiki
5' - Buon possesso palla del Como che poi serve Nico Paz sulla corsia destra, ma il suo controllo non è perfetto. La notizia? Che Paz era largo a destra, con Diao che era andato momentaneamente a fare il centravanti. La conferma del fatto che non ci sono posizioni fisse in attacco nel Como di stasera
2' - Grande fluidità davanti nel Como, dove i quattro attaccanti giocano quasi sulla stessa linea, con Diao e Kaiki larghi e Nico Paz vicino a Baturina. Il centravanti centrale? Al momento... è lo spazio
Il Como sente le note dell'inno della Champions per la seconda volta nella sua storia. Capitano di questa sera è Nico Paz, l'arbitro è Rumsas
Squadre in campo, rivediamo le formazioni
- FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Mármol, Lopez; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. van Bronckhorst
- COMO (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Diao, Nico Paz, Kaiki; Baturina. All. Fàbregas
Al De Kuip si canta e c'è anche una banda che suona in campo prima dell'ingresso in campo delle squadre: il pubblico di Rotterdam si fa sentire, d'altra parte di tratta di uno degli stadi più caldi d'Europa
Chi gioca davanti? Baturina parte falso nueve
Grazie al lavoro dei nostri inviati abbiamo forse risolto il "mistero": come ha confermato Fabregas ai nostri microfoni potrebbe esserci un'alternanza tra i 4 d'attacco nel ruolo di "nueve", ma inizialmente il riferimento (il "falso nueve") dovrebbe essere Baturina. Nico Paz dunque alle sue spalle come trequartista centrale
Fabregas: "Nico Paz davanti? Vediamo che spazi offre il campo"
Cesc Fabregas ha parlato a Sky quando manca mezz'ora all'inizio della partita: "Chi gioca davanti? Come iniziano è una cosa e gli spazi che ti dà il campo è un'altra. Abbiamo una lista un po' limitata e ho dovuto fare dei cambiamenti ma preparare anche la partita di campionato che è la cosa più importante per noi. Nico Paz capitano è un altro step, la vita è fatta di questo: sempre stimoli nuovi". Sui terzini di stasera: "Non conta tanto il profilo del giocatore, con la Roma che gioca uno contro uno a tutto campo abbiamo giocato con due terzini molto offensivi"
Nico Paz falso nueve... almeno all'inizio
Nico Paz "a sorpresa" falso nueve ma anche per la prima volta capitano dal 1'. Paolo Condò in studio analizza la scelta di Fabregas: "Davanti credo che ci sarà una girandola tra i vari attaccanti. Fabregas adatta sempre la sua squadra all'avversario, con la Roma ha messo due terzini molto, molto offensivi, Couto e Kaiki. Al De Kuip inizia con una formazione più conservativa"
Ora su Sky il prepartita
Inizia ora il pre partita su Sky con le analisi, le interviste e i commenti in studio a Sky Calcio Show
La classifica di Champions
Il martedì della seconda giornata è stato amaro per le italiane: l'Inter ha perso 4-3 in casa contro il Bruges, il Napoli è caduto contro il Villarreal in Spagna 3-1. Chivu e Allegri ancora a zero punti. Vittorie e punteggio pieno per Barcellona, Arsenal e Sporting. Il Como le può raggiungere
Champions League, la classifica del girone unico dopo il martedì della 2^ giornataVai al contenuto
Le scelte di Fabregas
Ufficiali le formazioni. Fabregas sorprende in attacco e, senza l'infortunato Kean, non schiera Douvikas ma Nico Paz nel ruolo di "falso nueve". Alle sue spalle un terzetto di trequartisti composto da Diao, Baturina e Kaiki, spostato in attacco. In difesa, a sinistra, lo rimpiazza Valle, mentre a destra Smolcic prende il posto di Couto rispetto alla gara di campionato con la Roma. In mediana giocano Milla e Perrone: fuori Da Cunha. Prosegue la "rotazione" tra i due portieri: stasera tocca a Sanchez
- COMO (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Ramòn, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Diao, Baturina, Kaiki; Nico Paz. All. Fabregas
Van Bronckhorst, quello del supergol Mondiale all'Uruguay
Sulla panchina del Feyenoord siede Giovanni van Bronckhorst, ex nazionale olandese che in carriera ha vestito anche le maglie di Arsenal e Barcellona, esattamente come Fabregas (l'attuale allenatore del Como ne prese proprio il posto nei Gunners). Ma van Bronckhorst è ricordato anche per un suo super gol che l'ha fatto entrare nella storia dei Mondiali
Mondiali, accadde oggi: la saetta di Van Bronckhorst contro l'Uruguay non ha veramente sensoVai al contenuto
Valente, parla il papà: "Sogna di giocare in A"
Nel Feyenoord che oggi affronterà il Como gioca Luciano Valente, che a 23 anni è il capitano e uno dei punti cardine della squadra. Il padre ha parlato ai microfoni di Sky in questa vigilia: "Per me la passione era la Lazio e per lui Miro Klose. Giocare contro squadre italiane è uno stimolo in più. Per lui la speranza di giocare in serie A è sempre forte, vediamo quello che succederà". Guarda il VIDEO completo in testa
Cosa è successo ieri: il meglio e il peggio della Champions
Grande spettacolo e momenti da rivedere nella serata di Champions di ieri, tra giocate sensazionali ed errori incredibili: il dribbling con rabona di Yamal, il gol "comico" del Sabah, gli errori di Pepo Martinez e Politano costati caro a Inter e Napoli, la parata "dolorosa" di Kovar...
Il meglio e il peggio della serata di Champions, tra errori e giocate strepitoseVai al contenuto
Come seguire le partite di Champions di oggi su Sky
Seconda serata di Champions, con le altre partite della seconda giornata di League Phase. Alle 18.45 il Como affronta il Feyenoord (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253), mentre su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 c'è Diretta Gol, per non perdersi nemmeno i gol di Lask-Liverpool che si gioca in contemporanea. Alle 21 il resto delle partite, con il big match tra Manchester City e PSG in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Nuovamente Diretta Gol (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251) per saltare comodamente da un campo all'altro, mentre per seguire Roma-Real Madrid i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime possono utilizzare l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport.
Feyenoord e Como si affronteranno per la prima volta in assoluto; la squadra olandese ha perso soltanto in una delle otto occasioni (5 vittorie, 2 pareggi) in cui ha ospitato un'avversaria italiana in Coppa dei Campioni/Champions League, sebbene si tratti proprio dell'ultimo precedente (0-2 contro l'Inter nel marzo 2025).
Delle ultime 48 sfide tra squadre olandesi e italiane in Champions League, solo 10 sono state vinte dalle formazioni dei Paesi Bassi (25 vittorie per le italiane e 13 pareggi).
Il Como potrebbe diventare soltanto la terza squadra italiana a vincere le prime due partite in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo la Sampdoria nel 1991/92 e il Verona nel 1985/86.
Il Feyenoord ha vinto solo il 27% delle partite disputate in Champions League dal 2000 a oggi (11 su 41), dopo avere registrato una percentuale di vittorie del 47% in Coppa dei Campioni/Champions League prima del 2000 (25 su 53).
Il Como ha completato il 90% dei passaggi nella gara vinta per 4-1 contro l'RB Lipsia nell'ultimo turno: è la percentuale più alta mai registrata da una squadra al debutto in Champions League, a partire dal 2003/04.
Il Feyenoord ha registrato solo il 28.4% di possesso palla nella prima giornata contro il Barcellona: è il secondo dato più basso tra tutte le squadre nel turno inaugurale di questa Champions League, davanti soltanto a quello dello Slovan Bratislava (27.9%). Inoltre, la squadra olandese ha completato solo due sequenze di almeno 10 passaggi su azione: meno di qualunque altra avversaria nel primo turno.
Il Como è la terza squadra per numero di dribbling portati a buon fine (14) nella prima giornata di questa Champions League, mentre sale al secondo posto per percentuale di riuscita (64% -14 su 22), dietro soltanto all'Inter (82% - 9 su 11).
Nico Paz, del Como, ha effettuato tre 'line-breaking passes' che hanno portato a un gol nella prima giornata contro l'RB Lipsia: più di qualsiasi altro giocatore nel turno inaugurale di questa Champions League.
Martin Baturina ha preso parte alla metà dei quattro gol del Como contro il Lipsia nel turno precedente (2 su 4), segnando la prima marcatura e fornendo l'assist per la seconda; inoltre è stato il giocatore dei lariani che ha creato più occasioni (3) e completato più 'line-breaking passes' (4) nel match.