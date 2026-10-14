Cesc Fabregas ha parlato a Sky quando manca mezz'ora all'inizio della partita: "Chi gioca davanti? Come iniziano è una cosa e gli spazi che ti dà il campo è un'altra. Abbiamo una lista un po' limitata e ho dovuto fare dei cambiamenti ma preparare anche la partita di campionato che è la cosa più importante per noi. Nico Paz capitano è un altro step, la vita è fatta di questo: sempre stimoli nuovi". Sui terzini di stasera: "Non conta tanto il profilo del giocatore, con la Roma che gioca uno contro uno a tutto campo abbiamo giocato con due terzini molto offensivi"