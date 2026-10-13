L'attaccante olandese ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Roma-Real Madrid, in programma mercoledì alle 21, tornando anche sull'espulsione rimediata a Como: "Sono dispiaciuto, non volevo fare male a nessuno.". Poi la sfida contro Mourinho e il gioco sullo "Special One": "Gasperini? Sì, è un allenatore speciale. Mi dà tanta fiducia e tanto supporto"

Cosa ne pensi del Real Madrid? Cosa ti aspetti?

"Hanno tanta qualità, grandi giocatori. Sarà una bella serata".

Hai segnato 20 goal fino adesso in questo anno, cosa è cambiato nella tua carriera da quando sei a Roma?

"Non credo che sia cambiato qualcosa. I miei compagni stanno creando tante occasioni per me per segnare e sono molto felice di questo momento".

Mourinho è soprannominato lo Special One, Gasperini è il tuo Special One?

"Sì, è un allenatore speciale. Mi dà tanta fiducia e tanto supporto, sono molto contento di averlo. E’ veramente speciale".

Affronterai Mbappé, che ha segnato 14 gol in nella Liga, sei meno di te...

"È un ottimo attaccante, tutti sanno cosa può fare su un campo di calcio, cosa ha già fatto fin qui".

Cosa è successo domenica a Como? Come ti senti?

"Sono dispiaciuto, non era la mia intenzione fare male a nessuno, non è il mio stile. L'arbitro avrebbe potuto prendere due decisioni e purtroppo ha preso quella peggiore per me. Fortunatamente i miei compagni hanno giocato molto bene e siamo riusciti a prendere un punto. Ora guardo avanti".