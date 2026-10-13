Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Villarreal-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming

guida tv

Oggi, martedì 13 ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di Champions League. Villarreal e Napoli saranno in campo alle 21. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE

Dove vedere Villarreal-Napoli in tv

Da non perdere oggi alle 21 la seconda partita stagionale in Champions League del Napoli impegnato questa sera in trasferta contro il Villarreal: partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi, inviati Gianluca Di Marzio e Massimiliano Ugolini, Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis -con Marco Bucciantini- introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Marco Bucciantini e i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. Da mezzanotte appuntamento con After Party Show, con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Federico Zancan e Luca Mastrorilli. Inoltre, alle 18.45 (Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Villarreal e Napoli

Villarreal e Napoli si sono affrontate sei volte in precedenza, per un bilancio in perfetta parità, con due vittorie a testa; due pareggi completano il parziale. Nonostante sia imbattuto contro il Napoli nei quattro precedenti (2V, 2N) in Europa League, il Villarreal ha perso entrambe le sfide di Champions League contro i partenopei (due sconfitte per 0-2 nella fase a gironi del torneo 2011/12). Il Napoli non vince da otto partite (2N, 6P) contro squadre spagnole in Champions League, ovvero dal doppio successo contro il Villarreal nell'edizione 2011/12. Inoltre, le sole due vittorie dei partenopei contro avversarie spagnole in Coppa dei Campioni/Champions League sono arrivate proprio contro il Villarreal (12 partite - 2V, 3N, 7P). Il Napoli potrebbe vincere tre partite consecutive contro la stessa avversaria per la prima volta in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo avere già battuto il Villarreal nei due incontri precedenti. In caso di sconfitta, il Villarreal diventerebbe la prima squadra spagnola a subire otto ko di fila in Coppa dei Campioni/Champions League. La serie attuale di sette è la più lunga per un club spagnolo, al pari della striscia negativa registrata dallo stesso Villarreal tra il 2009 e il 2011.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Tresoldi, parla papà Emanuele: "Sogna il Milan"

Champions League

Emanuele Tresoldi, papà di Nicolò, centravanti del Club Brugge e della Nazionale tedesca U21 e...

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, martedì 13 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si scende in campo in Champions League...

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Oggi, martedì 13, e domani, mercoledì 14 ottobre, su Sky e in streaming su NOW la seconda...

Roma, tributo a Mou: il murale aspettando il Real

L'OMAGGIO

Ci sono amori calcistici che resistono al tempo e ai cambi di panchina, come quello dei tifosi...

Sommer: "L'Inter può vincere questa Champions"

Champions League

L'ex portiere nerazzurro sfiderà l'Inter con la maglia del Bruges nella seconda giornata della...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE