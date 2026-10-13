Villarreal-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi, martedì 13 ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di Champions League. Villarreal e Napoli saranno in campo alle 21. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti
Dove vedere Villarreal-Napoli in tv
Da non perdere oggi alle 21 la seconda partita stagionale in Champions League del Napoli impegnato questa sera in trasferta contro il Villarreal: partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi, inviati Gianluca Di Marzio e Massimiliano Ugolini, Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis -con Marco Bucciantini- introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Marco Bucciantini e i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. Da mezzanotte appuntamento con After Party Show, con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Federico Zancan e Luca Mastrorilli. Inoltre, alle 18.45 (Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
I numeri di Villarreal e Napoli
Villarreal e Napoli si sono affrontate sei volte in precedenza, per un bilancio in perfetta parità, con due vittorie a testa; due pareggi completano il parziale. Nonostante sia imbattuto contro il Napoli nei quattro precedenti (2V, 2N) in Europa League, il Villarreal ha perso entrambe le sfide di Champions League contro i partenopei (due sconfitte per 0-2 nella fase a gironi del torneo 2011/12). Il Napoli non vince da otto partite (2N, 6P) contro squadre spagnole in Champions League, ovvero dal doppio successo contro il Villarreal nell'edizione 2011/12. Inoltre, le sole due vittorie dei partenopei contro avversarie spagnole in Coppa dei Campioni/Champions League sono arrivate proprio contro il Villarreal (12 partite - 2V, 3N, 7P). Il Napoli potrebbe vincere tre partite consecutive contro la stessa avversaria per la prima volta in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo avere già battuto il Villarreal nei due incontri precedenti. In caso di sconfitta, il Villarreal diventerebbe la prima squadra spagnola a subire otto ko di fila in Coppa dei Campioni/Champions League. La serie attuale di sette è la più lunga per un club spagnolo, al pari della striscia negativa registrata dallo stesso Villarreal tra il 2009 e il 2011.