"Ci sono tre o quattro giocatori che per noi sono insostituibili, ma ci sono tante partite, chi sta meglio gioca in base alle scelte del mister. Giovane sta bene, è entrato bene sabato e quindi oggi gioca. Non dobbiamo dare nessun segnale di svolta ma migliorare ciò che abbiamo fatto la scorsa stagione, è importante per la classifica e i punti vanno fatti a partire da stasera- Obiettivi? Il più lontano possibile in Champions, ma è una competizione complicata e ci vuole anche un po' di c...o".