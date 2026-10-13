Villarreal-Napoli 2-1
Si riparte allo stadio de "La Ceramica"
Match di grande intensità allo stadio de "La Ceramica". Parte bene il Napoli che trova il vantaggio con Rrahmani. Hojlund colpisce l'incrocio dei pali ma Politano commette un errore in appoggio su Milinkovic: ne approfitta Mikautadze che fa 1-1. Dopo 3' la ribalta Mouriño. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
47' - Ci prova subito il Napoli con Hojlund che attacca bene pa profondità, in uscita Luiz Junior interviene correttamente sulla palla
Non ci sono stati cambi nell'intervallo
Si riparte allo stadio de "La Ceramica"
Nel pre gara di Villarreal-Napoli di Champions League Giovanni Manna ha fatto il punto a Sky Sport sul rinnovo di Scott McTominay, in scadenza 2028 e tornato titolare dopo l'intervento di ablazione al cuore: "Ci stiamo lavorando - ha detto il direttore sportivo -. Ha due anni di contratto, vuole rimanere e anche noi vogliamo che resti. Speriamo di trovare una soluzione, serve anche conciliare l'aspetto economico... ". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale
45' - Due minuti di recupero
44' - Ci prova dalla distanza De Bruyne dopo un buon appoggio di Hojlund ma la conclusione del belga non inquadra lo specchio della porta
42' - Ora il Villarreal prova a gestire il possesso per cercare di chiudere il primo tempo in vantaggio senza correre troppi rischi
39' - Il Napoli è tornato a spingere e prova a chiudere il primo tempo in attacco alla ricerca del pareggio
35' - Ci prova anche Politano nel solito tentativo di uno contro uno, si accentra, calcia con il sinistro e palla deviata in angolo
35' - Tentativo da parte di McTominay che colpisce di testa da due passi ma manda fuori anche se l'aziione era stata fermata per fuorigioco
33' - Ammonito Mikautadze
Gerard Moreno ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
Santiago Mouriño ha segnato il suo secondo gol in questa edizione, più di qualsiasi altro giocatore del Villarreal in UEFA Champions League
30' - Il Napoli sembra aver accusato un po' il colpo, adesso quando il Villarreal attacca fa davvero paura
In tre minuti il Villarreal ribalta il match e lo fa con una gran conclusione dalla distanza di Mouriño, imparabile per Milinkovic Savic
Clamoroso errore di Politano che nel tentativo di appoggiare palla all'indietro a Milinkovic trasmette un pallone lento che Mikautadze intercetta. L'attaccante del Villarreal dribbla anche il portiere e appoggia in rete
22' - Napoli vicinissimo al raddoppio, gran palla di Politano per la testa di Hojlund, palla contro l'incrocio dei pali
Brutta esperienza per il portiere del Villarreal Peter Gulacsi, che nelle prime ore del mattino, mentre si trovava a casa con la moglie e die figli piccoli, ha subito una rapina a mano armata. Secondo quanto comunicato dal club spagnolo, nè il giocatore nè gli altri componenti della famiglia sono rimasti feriti, ma per lo choc Gulacsi non era idoneo a scendere in campo nella partita di Champions League, stasera contro il Napoli allo stadio 'La Ceramica'. Al posto di Gulacsi, arrivato al Villarreal quest'estate, il Villarreal schiera Luiz Junior. Secondo i media spagnoli, non è la prima volta che un giocatore del club subisce una rapina. Nelle stagioni passate, calciatori come Toko Ekambi e Zambo Anguissa hanno vissuto situazioni analoghe.
20' - Altra conclusione da fuori da parte del Villarreal con Veiga, tiro potentissimo e di poco alto
17' - Il Napoli risponde con McTominay che fa tutto da solo, entra in area da sinistra e calcia sull'esterno della rete
17' - Adesso spinge il Villarreal, sponda di Mikautadze e poi conclusione di Gerard Moreno che però, era finito in fuorigioco
16' - Nuova occasione per gli spagnoli, dagli sviluppi del calcio d'angolo, colo di testa di Gerard Moreno, palla oltre la traversa
14' - Ci riprova il Villarreal con Romero che ha campo, guadagna spazio e calcia, palla deviata in angolo
11' - Risposta immediata del Villarreal che entra da sinistra, poi la palla finisce a Mikautadze che calcia quasi a colpo sicuro, Badiashile ci mette un piede e devia in angolo
Il Napoli muove bene la palla da calcio d'angolo, palla in mezzo, di testa Rrahmani impegna Luiz Junior che devia sulla traversa poi ancora Rrahmani da due passi ribadisce in rete
5' - Dopo un avvio un pochino timido, adesso il Napoli prova a riguadagnare campo e a impensierire il Villarreal
4' - Primo tentativo da parte del Napoli, da sinistra Giovane mette un pallone interessante per Hojlund ma Renato Veiga chiude in calcio d'angolo
2' - Il Villarreal prova a giocare con il possesso, Napoli attendista in questa primissima fase di gara
Si parte allo stadio de la Ceramica
Inno della Champions
Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo
Squadre nel tunnel, tutto pronto per la partita tra Villarreal-Napoli
Rafa Marín partirà titolare al centro della difesa del Napoli stasera. Il prodotto del vivaio del Real Madrid torna nello stadio dove ha giocato in prestito la scorsa stagione. Con il Villarreal ha collezionato cinque presenze in Champions League.
Le ultime partite del Napoli contro una squadra spagnola si sono concluse con una sconfitta complessiva per 2-4 contro il Barcellona negli ottavi di finale della stagione 2023/24 ( 1-1 in casa, 1-3 in trasferta). Il Napoli ha vinto solo due delle ultime 18 partite contro squadre spagnole (6 pareggi e 10 sconfitte) e nessuna delle ultime sei (2 pareggi e 4 sconfitte).
La squadra spagnola ha perso solo due delle 13 partite casalinghe disputate contro avversari italiani (7 vittorie e 4 pareggi).
Alla vigilia dell’impegno di Champions contro il Villarreal (in diretta su Sky martedì 13 ottobre alle 21), Massimiliano Allegri presenta a Sky la sfida: "Serve fare punti ma sarà difficile: loro contro il Real Madrid hanno dimostrato di essere in forma. I cambi di modulo? Sono discorsi da bar". E sulla formazione: "Non ho ancora deciso gli undici, ma McTominay potrebbe anche partire titolare"
Torna lo spettacolo della Champions su Sky con una seconda giornata caratterizzata da tanti ritorni. Sono, infatti, molti i giocatori, e non solo, che sfideranno la propria ex squadra: da Donnarumma contro il Psg a Rudiger contro la Roma, passando per Asensio, Sommer e... Te li ricordi tutti?
"Ci sono tre o quattro giocatori che per noi sono insostituibili, ma ci sono tante partite, chi sta meglio gioca in base alle scelte del mister. Giovane sta bene, è entrato bene sabato e quindi oggi gioca. Non dobbiamo dare nessun segnale di svolta ma migliorare ciò che abbiamo fatto la scorsa stagione, è importante per la classifica e i punti vanno fatti a partire da stasera- Obiettivi? Il più lontano possibile in Champions, ma è una competizione complicata e ci vuole anche un po' di c...o".
Il Napoli ha perso 1-0 in casa contro l'Arsenal nella prima giornata di Champions League, inanellando così la quarta partita consecutiva senza vittorie (1 pareggio e 3 sconfitte). La squadra italiana ha vinto solo due delle ultime 11 partite nella fase a gironi della competizione (3 pareggi e 6 sconfitte)
"C'è Giovane che gioca dall'inizio, è entrato bene. Spinazzola ha fatto una partita dispendioso sabato, c'è il rientro di McTominay e Gilmour. Se facciamo risultato va bene, altrimenti va bene. Partita importante, bisogna fare dei punti per passare il turno. Sarebbe importante cominciare a farli stasera, ma giochiamo contro una buona squadra".
Questo è il settimo incontro tra le due squadre; ognuna ha ottenuto due vittorie e due pareggi. Nell'ultimo confronto, il Villarreal si è imposto con un risultato complessivo di 2-1 nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League 2015/16 ( 1-0 in casa , 1-1 in trasferta ).
Frank Anguissa, ora giocatore del Napoli, ha militato nel Villarreal in prestito dal Fulham, squadra di Premier League, nella stagione 2019/20. Ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni, realizzando due gol.
Inigo Perez si affida alla coppia d'attacco composta da Gerard Moreno e Mikautadze. Renato Veiga in difesa, in porta gioca Luiz Junior
Allegri riporta in campo dal 1' McTominay, con lui a centrocanpo anche Gilmour. Spazio nuovamente per Giovane e Politano accanto a Hojlund che rimane il riferimento più avanzato. Conferme anche per Badiashile in difesa
Il Napoli si è aggiudicato gli unici due scontri diretti nella fase a gironi della Champions League 2011/12, vincendo per 2-0 sia in casa che in trasferta, in entrambe le sfide è andato a segno Marek Hamsik.
Il pareggio per 2-2 in casa contro la Juventus alla seconda giornata della scorsa stagione ha portato a sei la striscia di imbattibilità del Villarreal contro squadre italiane (3 vittorie e 3 pareggi).
VILLARREAL (4-4-2):Luiz Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri
Villarreal e Napoli si sono affrontate sei volte in precedenza, per un bilancio in perfetta parità, con due vittorie a testa; due pareggi completano il parziale.
Nonostante sia imbattuto contro il Napoli nei quattro precedenti (2 vittorie, 2 pareggi) in UEFA Europa League, il Villarreal ha perso entrambe le sfide di UEFA Champions League contro i partenopei (due sconfitte per 0-2 nella fase a gironi del torneo 2011/12).
Il Napoli non vince da otto partite (2 pareggi, 6 sconfitte) contro squadre spagnole in UEFA Champions League, ovvero dal doppio successo contro il Villarreal nell'edizione 2011/12. Inoltre, le sole due vittorie dei partenopei contro avversarie spagnole in Coppa dei Campioni/Champions League sono arrivate proprio contro il Villarreal (12 partite - 2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte).
Il Napoli potrebbe vincere tre partite consecutive contro la stessa avversaria per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo avere già battuto il Villarreal nei due incontri precedenti.
In caso di sconfitta, il Villarreal diventerebbe la prima squadra spagnola a subire otto ko di fila in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. La serie attuale di sette è la più lunga per un club spagnolo, al pari della striscia negativa registrata dallo stesso Villarreal tra il 2009 e il 2011.
Il Napoli ha registrato un valore di Expected Goals di appena 0.22 nella sconfitta subita contro l'Arsenal: è il dato più basso considerando tutte le squadre impegnate nella prima giornata di questa UEFA Champions League. Inoltre, i partenopei hanno collezionato soltanto otto tocchi nell'area avversaria: solo il Bodø/Glimt ha fatto peggio (sette contro il Bayern Monaco) nel primo turno stagionale.
L'undici titolare schierato dal Napoli contro l'Arsenal nella prima giornata aveva un'età media di 29 anni e 71 giorni: la più alta tra quella di tutte le squadre in questa UEFA Champions League
Santiago Mouriño, del Villarreal, vanta una media di 8.2 duelli vinti per 90 minuti nella sua carriera in UEFA Champions League. Dal suo debutto nel settembre 2025, si tratta della media più alta per qualsiasi difensore nella competizione (minimo 500' giocati).
Rasmus Højlund, del Napoli, ha segnato sette gol nelle prime otto partite giocate in UEFA Champions League, andando, però, poi a bersaglio soltanto in una delle sei sfide successive. In trasferta, l'attaccante è rimasto a secco di reti nelle ultime quattro gare, dopo avere realizzato tre marcature nelle prime due
Dall'inizio della scorsa stagione, Tajon Buchanan, del Villarreal, è il giocatore che ha registrato la media migliore di pressioni ad alta intensità per 90' in UEFA Champions League: 62.4 (minimo 500 minuti giocati).