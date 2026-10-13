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Yamal, la rabona in Galatasaray-Barcellona è una meraviglia. VIDEO

Champions League

Non segnare ed essere comunque l'uomo copertina della partita: a lezione da Lamine Yamal. Due assist contro il Gala, prestazione 'monstre' e giocatona di rabona prima di sfornare l'assist a Gordon. Ammirate qui la sua magia

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