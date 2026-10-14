Una partita spettacolare ha visto il Psg campione d'Europa battere il Manchester City con un 4-2 show. Dopo i primi tre gol dei parigini, Haaland riapre i giochi. Il poker di Akliouche è una beffa per Donnarumma: parata, palla che rimbalza a terra e che lo scavalca clamorosamene. Nel finale ancora Haaland in gol e le ultime speranze City aggrappate a Gigio, che si riscatta parando il rigore di Ferran. Qui i due episodi con protagonista il portiere azzurro

MAN CITY-PSG 2-4: HIGHLIGHTS