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Feyenoord, il capitano Valente contro il Como. Il padre: "Sogna di giocare in Italia"

Champions League

Luciano Valente a 23 anni è il capitano e uno dei punti cardine del Feyenoord che sfida in Champions il Como. Il padre ha parlato ai microfoni di Sky in questa vigilia: "Per me la passione era la Lazio e per lui Miro Klose. Giocare contro squadre italiane è uno stimolo in più. Per lui la speranza di giocare in serie A è sempre forte, vediamo quello che succederà". Guarda il VIDEO completo in testa

FEYENOORD-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

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