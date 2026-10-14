Feyenoord, il capitano Valente contro il Como. Il padre: "Sogna di giocare in Italia"

Luciano Valente a 23 anni è il capitano e uno dei punti cardine del Feyenoord che sfida in Champions il Como. Il padre ha parlato ai microfoni di Sky in questa vigilia: "Per me la passione era la Lazio e per lui Miro Klose. Giocare contro squadre italiane è uno stimolo in più. Per lui la speranza di giocare in serie A è sempre forte, vediamo quello che succederà". Guarda il VIDEO completo in testa

FEYENOORD-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI