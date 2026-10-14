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Perisic spiazza il portiere, anzi no. Parata di piede in Lipsia-Psv. VIDEO

Champions League

L'ex Inter ha la possibilità di sbloccare la partita: sembra spiazzare il portiere ma Vandevoordt si supera parando col piede. Alla fine il gol lo farà il Lipsia, che vince 1-0

VIDEO. LIPSIA-PSV, LA PARATA "DOLOROSA" DI KOVAR

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