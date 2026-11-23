Barcellona, Yamal infortunato alla caviglia: salta la sfida col Sabah in ChampionsINFORTUNIO
Lamine Yamal non sarà a disposizione di Flick per la sfida di mercoledì 25 novembre in Champions League contro il Sabah. L’attaccante del Barcellona ha avvertito un fastidio alla caviglia destra e, per precauzione, resterà fuori. Il giocatore dovrebbe però tornare regolarmente a disposizione per la partita di domenica prossima contro il Deportivo De A Coruña
Lamine Yamal non è stato convocato per la sfida di mercoledì 25 novembre in Champions League contro il Sabah. Il fuoriclasse spagnolo è rimasto a Barcellona per un lieve fastidio alla caviglia destra. L'attacante blaugrana non ha fatto parte della squadra che è partita per l'Azerbaigian, dopo che il club e il calciatore hanno concordato che la cosa migliore fosse restare a Barcellona per recuperare. Il giocatore ha accusato un leggero fastidio all'articolazione prima della sfida in Liga con il Villarreal, in cui poi era sceso regolarmente in campo giocando tutti i 90', ma lo staff tecnico ha preferito non correre rischi. Si tratta della stessa caviglia che era già stata sottoposta a un trattamento la scorsa settimana.