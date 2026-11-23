Lamine Yamal non è stato convocato per la sfida di mercoledì 25 novembre in Champions League contro il Sabah. Il fuoriclasse spagnolo è rimasto a Barcellona per un lieve fastidio alla caviglia destra. L'attacante blaugrana non ha fatto parte della squadra che è partita per l'Azerbaigian, dopo che il club e il calciatore hanno concordato che la cosa migliore fosse restare a Barcellona per recuperare. Il giocatore ha accusato un leggero fastidio all'articolazione prima della sfida in Liga con il Villarreal, in cui poi era sceso regolarmente in campo giocando tutti i 90', ma lo staff tecnico ha preferito non correre rischi. Si tratta della stessa caviglia che era già stata sottoposta a un trattamento la scorsa settimana.