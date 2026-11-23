“Ci si chiede perché non giochi Nico Paz o perché Douvikas non abbia giocato contro il Feyenoord, ma qui non ci sono fenomeni”. Alla vigilia della partita di Champions contro l’Aek Atene, Cesc Fabregas parla in conferenza stampa e si focalizza sulla pressione del calcio di oggi. “Noi abbiamo tutte le informazioni e sappiamo se un giocatore sta bene oppure no. A volte ci sono situazioni personali o fisiche che dall'esterno non si conoscono. Non si può giudicare tutto soltanto da quello che si vede in campo. Il calcio, soprattutto per i giocatori, è diventato sempre più pericoloso. Devono imparare a gestire l'ambiente, i tifosi, la pressione e le aspettative di miglioramento. Questo vale anche per gli allenatori. Oggi c'è un'esigenza estrema e la pressione è enorme. Dobbiamo imparare a conviverci e a gestire le emozioni. Noi cerchiamo di lavorare con tranquillità e serenità, concentrandoci su quello che vogliamo diventare. Il calcio è più veloce, più fisico e richiede decisioni continue. Noi favoriti? No, non lo siamo. Siamo una società piccola, sappiamo quanto possiamo migliorare, quali sono i nostri limiti e siamo molto chiari su questo". “La squadra sta bene – ha proseguito Fabregas - Perdiamo i giocatori che non sono in lista e porteremo con noi qualcuno della Primavera. L'Aek ha messo in difficoltà grandi squadre come il Real Madrid in Champions League: è una formazione molto fisica e dominante, anche nel proprio campionato. Ha una grande mentalità e domani dovremo essere molto bravi ed efficienti”. Poi l’allenatore del Como ha sottolineato come sia importante non perdere la propria identità, rinnovando i suoi complimenti ad Alvini e al Frosinone uscito sconfitto pesantemente da San Siro, ma senza rinunciare mai ai propri principi: “Voglio continuare a sentire che Alvini è un grandissimo allenatore, perché lo è. Ha detto che non cambierà mai e per me questo significa avere identità, coraggio e sapere quello che si vuole fare. È importantissimo, indipendentemente dal fatto che si vinca o si perda 1-0. Non sei scarso quando perdi e non sei un fenomeno quando vinci. Il calcio italiano sta andando in un'altra direzione rispetto al passato, non verso il catenaccio di una volta”.