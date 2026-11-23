Vigilia di Champions in casa Como: martedì 24 novembre alle 21 la squadra di Fabregas ospita l'Aek Atene (in diretta su Sky). "Sono una squadra fisica, hanno messo in difficoltà anche il Real Madrid", le parole dell'allenatore in conferenza stampa, che poi predica equilibrio: "Troppa pressione nel calcio: non sei scarso quando perdi, non sei un fenomeno quando vinci. Noi favoriti? No, siamo una piccola società"
“Ci si chiede perché non giochi Nico Paz o perché Douvikas non abbia giocato contro il Feyenoord, ma qui non ci sono fenomeni”. Alla vigilia della partita di Champions contro l’Aek Atene, Cesc Fabregas parla in conferenza stampa e si focalizza sulla pressione del calcio di oggi. “Noi abbiamo tutte le informazioni e sappiamo se un giocatore sta bene oppure no. A volte ci sono situazioni personali o fisiche che dall'esterno non si conoscono. Non si può giudicare tutto soltanto da quello che si vede in campo. Il calcio, soprattutto per i giocatori, è diventato sempre più pericoloso. Devono imparare a gestire l'ambiente, i tifosi, la pressione e le aspettative di miglioramento. Questo vale anche per gli allenatori. Oggi c'è un'esigenza estrema e la pressione è enorme. Dobbiamo imparare a conviverci e a gestire le emozioni. Noi cerchiamo di lavorare con tranquillità e serenità, concentrandoci su quello che vogliamo diventare. Il calcio è più veloce, più fisico e richiede decisioni continue. Noi favoriti? No, non lo siamo. Siamo una società piccola, sappiamo quanto possiamo migliorare, quali sono i nostri limiti e siamo molto chiari su questo". “La squadra sta bene – ha proseguito Fabregas - Perdiamo i giocatori che non sono in lista e porteremo con noi qualcuno della Primavera. L'Aek ha messo in difficoltà grandi squadre come il Real Madrid in Champions League: è una formazione molto fisica e dominante, anche nel proprio campionato. Ha una grande mentalità e domani dovremo essere molto bravi ed efficienti”. Poi l’allenatore del Como ha sottolineato come sia importante non perdere la propria identità, rinnovando i suoi complimenti ad Alvini e al Frosinone uscito sconfitto pesantemente da San Siro, ma senza rinunciare mai ai propri principi: “Voglio continuare a sentire che Alvini è un grandissimo allenatore, perché lo è. Ha detto che non cambierà mai e per me questo significa avere identità, coraggio e sapere quello che si vuole fare. È importantissimo, indipendentemente dal fatto che si vinca o si perda 1-0. Non sei scarso quando perdi e non sei un fenomeno quando vinci. Il calcio italiano sta andando in un'altra direzione rispetto al passato, non verso il catenaccio di una volta”.