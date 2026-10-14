Il Real Madrid rimonta la Roma con tre calci d'angolo in 7 minuti. Tra i giallorossi bene Soulé e Malen (autore di una doppietta). Mourinho la ribalta con i cambi, tra cui Espì e l'Mvp Endrick. Di seguito le pagelle di Davide Polizzi
Pagelle
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I subentrati
N.Pisilli dal 17'
5.5
R.Mora dal 45'
6.5
L.Balerdi dal 63'
5
L.Pellegrini dal 63'
5
K.Koulierakis dal 81'
5
All. Gasperini 6
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I subentrati
A.Güler dal 59'
6.5
Endrick (MVP) dal 59'
7.5
B.Silva dal 70'
6.5
Á.Carreras dal 78'
6
C.Espí dal 78'
7
All. Mourinho 6.5