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Roma-Real Madrid 3-4, le pagelle della partita di Champions League

Champions League

Il Real Madrid rimonta la Roma con tre calci d'angolo in 7 minuti. Tra i giallorossi bene Soulé e Malen (autore di una doppietta). Mourinho la ribalta con i cambi, tra cui Espì e l'Mvp Endrick. Di seguito le pagelle di Davide Polizzi

ROMA-REAL MADRID 3-4, GOL E HIGHLIGHTS

Pagelle
Roma
Pierluigi Gollini
voto 5.5
Pierluigi Gollini
Roma
Gianluca Mancini
voto 6.5
Gianluca Mancini
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Roma
Evan Ndicka
voto 5
Evan Ndicka
Roma
Mario Hermoso
voto 5
Mario Hermoso
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Roma
Wesley
voto 5.5
Wesley
Roma
Marten de Roon
voto 6.5
Marten de Roon
Roma
Manu Koné
voto 6
Manu Koné
Roma
Nahuel Molina
voto 5
Nahuel Molina
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Roma
Matías Soulé
voto 7.5
Matías Soulé
Roma
Paulo Dybala
voto 6.5
Paulo Dybala
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Roma
Donyell Malen
voto 7.5
Donyell Malen
I subentrati
N.Pisilli dal 17'
5.5
R.Mora dal 45'
6.5
L.Balerdi dal 63'
5
5
5
All. Gasperini 6
Real Madrid
Thibaut Courtois
voto 6
Thibaut Courtois
Real Madrid
Denzel Dumfries
voto 5
Denzel Dumfries
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Real Madrid
Ibrahima Konaté
voto 5
Ibrahima Konaté
Real Madrid
Antonio Rüdiger
voto 6.5
Antonio Rüdiger
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Real Madrid
Marc Cucurella
voto 5.5
Marc Cucurella
Real Madrid
Federico Valverde
voto 6
Federico Valverde
Real Madrid
Aurélien Tchouaméni
voto 5.5
Aurélien Tchouaméni
Real Madrid
Yan Diomande
voto 6.5
Yan Diomande
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Real Madrid
Jude Bellingham
voto 5.5
Jude Bellingham
Real Madrid
Vinícius Jr.
voto 5
Vinícius Jr.
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Real Madrid
Kylian Mbappé
voto 6.5
Kylian Mbappé
I subentrati
A.Güler dal 59'
6.5
Endrick (MVP) dal 59'
7.5
B.Silva dal 70'
6.5
6
C.Espí dal 78'
7
All. Mourinho 6.5

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