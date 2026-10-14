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Champions LeagueGiornata 2 - mercoledì 14 ottobre 2026Giornata 2 - mer 14 ott
Fine
Roma
de Roon M. 20'Malen D. 51', 57'
3 - 4
Real Madrid
Mbappé K. 25'Espí C. 83'Endrick 85'Rüdiger A. 90'
Roma
de Roon M. 20'Malen D. 51', 57'
3 - 4 Real Madrid
Mbappé K. 25'Espí C. 83'Endrick 85'Rüdiger A. 90'
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Roma-Real Madrid 3-4: video, gol e highlights

Il ritorno della Roma in Champions all'Olimpico sembrava una festa, ma viene rovinato da tre calci d'angolo tra l'83' e il 90'. I giallorossi dominano a lungo e vanno avanti 3-1 con il gol di de Roon e la doppietta di Malen (in mezzo il momentaneo pareggio di Mbappè). Nel finale le sostituzioni del grande ex Mourinho cambiano le sorti: i cross di Guler dalla bandierina trovano le deviazioni vincenti di Espì, Endrick e Rudiger. Per Gasperini anche gli infortuni di Koné e Dybala

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