Totti: "La Roma può giocarsela con il Real Madrid. Inter attrezzata per la Champions"

Presente alla cerimonia di presentazione del nuovo album di figurine dei Calciatori Panini, tenutasi mercoledì 14 ottobre all'International Broadcast Center di Lissone, Francesco Totti ha parlato della sfida tra Roma e Real Madrid, in programma alle 20.45: "La Roma se la può giocare, il Real non è più quello dei Galacticos contro cui dovevo giocare io" ROMA-REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Francesco Totti crede in una vittoria della Roma mercoledì 14 ottobre contro il Real Madrid, in quella che sarà la grande serata del ritorno di José Mourinho all'Olimpico. L'ex capitano giallorosso, intervenuto alla presentazione del nuovo album dei Calciatori Panini, ha detto: "Se la gioca, anche se poi di fronte hai sempre una squadra come il Real Madrid: non è quello dei tempi nostri, perché quella veramente era una squadra dei Galacticos, però bisogna sempre portare rispetto. È una partita di Champions, una partita difficile per entrambi, e poi quando vieni a giocare all'Olimpico con 70.000 persone non è semplice. Penso che i tifosi oggi faranno una grande accoglienza a Mourinho, perché, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra, ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo". Secondo Totti, la Roma è una seria candidata per competere lo Scudetto all'Inter, anche se il vero top player non è in campo, ma in panchina: "Non c'è un top player particolare. In questo momento penso che tutta la squadra sta facendo bene. Però, se devo citare uno, scelgo Gasperini, perché sta creando un grande gruppo, compatto e unito, che ha voglia di dimostrare e di vincere. È una Roma che può competere per lo scudetto. Sappiamo che l'Inter ha una marcia in più, però è una squadra che può dar filo da torcere all'Inter". Per il momento, l'ex capitano della Roma non apre ad un possibile ritorno nella squadra per cui ha giocato dal 1992 al 2017: "Tornare a Roma? Stasera sarò allo stadio, ma non torno alla Roma".

"L'Inter è attrezzata per la Champions" In Italia, l'Inter è ancora la squadra più forte per Totti, che pronostica anche una buona campagna europea dei nerazzurri, nonostante due sconfitte nelle prime due partite di Champions League contro Real Madrid e Brugge: "L'Inter è una grande squadra, è una squadra competitiva, una squadra che arriverà in fondo sia in Italia che in Europa. L'Inter può vincere la Champions: se sono fortunati possono trionfare. Chivu ha dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra. Ho avuto la fortuna di conoscerlo come giocatore, abbiamo condiviso tante cose belle, e penso che farà grandi cose con l'Inter".

"Nazionale? Peggio non si poteva fare..." Totti ha parlato anche della Nazionale e del nuovo corso di Roberto Mancini, che si è aperto con due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro partite di Nations League: "Ho avuto una buona impressione, anche perché peggio di prima non si poteva fare. Diamo tempo a Mancini, sta creando una squadra competitiva: quando riparti da zero è tutto più difficile, però penso che sia una grande persona e un grande allenatore che ha dimostrato, perciò dobbiamo remare tutti dalla stessa parte".

"Malen fa la differenza. Kane da Pallone d'Oro" Interrogato su quale giocatore gli ricordi di più sè stesso in campo, Totti non riesce a rispondere. Su Malen, invece, Totti esprime un giudizio estremamente positivo: "È un grandissimo giocatore, un giocatore che fa movimento, si butta negli spazi, un giocatore che fa la differenza. In questo momento penso si stia esprimendo ai massimi livelli da quando è arrivato. perciò stiamo parlando di un top player, e spero che continui su questa strada". Spostandosi in campo europeo, Totti non ha dubbi: secondo l'ex numero 10 romanista, sarà Harry Kane a vincere il prossimo Pallone d'Oro. Su Tresoldi, che martedì 13 ottobre ha realizzato una super tripletta all'Inter in Champions League: "Adesso è facile parlare di Tresoldi. È un buon giocatore, speriamo che possa continuare su questi livelli".