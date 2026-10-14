L'attaccante del Napoli commenta la sconfitta con il Villarreal e chiede scusa per l'errore che ha, di fatto, 'regalato' il pareggio agli spagnoli: "Mi dispiace sono cose che possono capitare. Peccato non averla ribaltata, nel secondo tempo ci siamo sfilacciati e quando questo succede in Champions è difficile. Loro sono stati più squadra di noi, dobbiamo ricompattarci"

Un errore che ha permesso al Villarreal di tornare in partita e poi ribaltarla, Matteo Politano commenta l'episodio che è valso il pari al Villarreal: "Ci tengo subito a dire una cosa e cioè che mi dispiace per l'errore - spiega - So che ho messo in salita una partita che avevamo iniziato bene e di questo sono dispiaciuto, ho chiesto scusa ai compagni e chiedo scusa ai tifosi, purtroppo sono errori che possono capitare e dispiace non averla ribaltata".

"Bisogna ricompattarsi ed essere squadra il più possibile"

Un Napoli comunque vivace nel primo tempo e poi calato vistosamente nella ripresa: "Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni importanti e non siamo riusciti a sfruttarle, poi nel secondo tempo non abbiamo fatto benissimo, ci siamo sfilacciati e allungati, e quando succede questo in Champions diventa tutto difficile - dice ancora - Nel primo tempo abbiamo fatto bene a livello di gioco e abbiamo creato tante occasioni, il problema è stato nel secondo tempo, non abbiamo riaggredito in avanti, abbiamo sbagliato certe scelte e loro sono stati più squadra di noi, dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra saper attaccare e difendere insieme e in questo periodo che le cose non vanno tanto bene dobbiamo ricompattarci e fare squadra il più possibile"