Ci sarà ancora una forte turnazione in vista della partita di domani. E dovrebbe giocare Lucca dal 1'. Rappresenta per lui una grande occasione, rappresenta per voi un rischio visto che il ragazzo sta avendo qualche difficoltà? Perché è il momento giusto per Lucca?

"Dovrò fare l'allenamento di oggi e poi valuterò se giocherà Lucca. Hojlund ha giocato tante partite e magari avrà bisogno di riposo. Lucca è entrato bene con il Villarreal, è un calciatore che ha delle qualità importanti e credo debba dare il suo apporto anche nei gol. Credo sia stato troppo criticato, a volte vengono presi di mira dei calciatori anche oltre modo. In campo, indipendentemente dagli errori che tutti facciamo, è sempre entrato con la mentalità giusta".