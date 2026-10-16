Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza la sfida di sabato alle 15 contro il Venezia: "Dopo l'allenamento di oggi valuterò se giocherà Lucca, Hojlund ha giocato tanto e magari ha bisogno di riposare. Con De Bruyne c'è stata un'incomprensione in partita ma è finita lì, il ragazzo è intellingente e ha capito. Tornano a disposizione Anguissa, Alisson e Olivera"
ALLEGRI SPIEGA L'INCOMPRENSIONE CON DE BRUYNE. VIDEO
PROBABILI FORMAZIONI 7^GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Il VIDEO della conferenza stampa di Allegri
Allegri: "Parlavo italiano, De Bruyne inglese... "
In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha commentato con il sorriso l'incomprensione con De Bruyne nel match di Champions League perso in casa del Villarreal.
'Non ci siamo capiti'. Allegri spiega col sorriso cosa è successo con De Bruyne. VIDEOVai al contenuto
TERMINA LA CONFERENZA STAMPA
Negli anni ha cambiato il suo modo di vedere il calcio?
"No, io faccio l'allenatore e il risultato non mi condiziona su quello che abbiamo fatto. Gli errori che si fanno, rimangono se vinci, se perdi o se pareggi. Questo è poco ma sicuro. Con il Villarreal la prestazione tecnica è stata buona, ma poi succedono alcune cose sulle quali bisogna migliorare"
Il Venezia ha cambiato allenatore, teme questo fattore?
"Nicola ha fatto bene in passato, allena una squadra che ha 0 punti in partita ma ha qualità importanti, crea molto. Anche a Bergamo ha creato molto. Poi Venezia è sempre un campo difficile perché è più piccolo, la palla scorre poco. Bisogna adattarsi all'ambiente, perché noi dobbiamo assolutamente cercare di vincere con grande rispetto del Venezia e grande umiltà. Il Venezia ha 0 punti ma ha delle qualità nei singoli giocatori e le ha espresse nelle prime partite".
Come stanno Marianucci e Beukema?
"Hanno recuperato in pieno. Marianucci è stato due mesi fuori, Beukema ha saltato la preparazione. Sono due calciatori di completa affidabilità, averli a disposizione è un vantaggio"
Le tre rimonte subite rientra nel discorso dell'equilibrio mentale che si perde durante la partita?
"Non è che quando subisci delle rimonte e perdi è tutto un disastro, e magari quando vinci è tutto perfetto. Capisco che il risultato indirizza l'opinione, e quello che conta è il risultato. Siamo all'inizio, bisogna andare a lavorare su queste situazioni. Nella partita con il Frosinone abbiamo preso 8 ripartenze dove non abbiamo chiuso l'azione e gli avversari sono ripartiti. Se quelle occasioni loro le avessero sfruttate in modo migliore, non staremmo qui a dire che col Frosinone abbiamo fatto una gran partita".
Incomincia a essere infastidito da certi atteggiamenti molto plateali di De Bruyne?
"No assolutamente, c'è stata un'incomprensione all'interno del campo in un momento particolare della partita perché da 1-0 siamo andati sotto 2-1. Però è finita lì. Ne sono capitati e ne capiteranno degli altri, è normale che se ci capiamo subito è meglio. O io gli parlo inglese, o lui parla italiano... magari lui parlava inglese e io parlavo italiano, poi mi sono messo a parlare inglese e c'è stata un po' di incomprensione. Sì ha capito, il ragazzo è intelligente e ha capito"
Come si lavora sull'equilibrio mentale? Il doppio centravanti può essere riproposta anche dall'inizio?
"Può essere una soluzione valida, perché Hojlund giocherebbe da seconda punta e non spalle alla porta. Per quanto riguarda la gestione dei momenti della partita, bisogna lavorarci. Bisogna essere coscienti delle qualità che abbiamo, e poi quello che succede nella partita non deve spostarci l'equilibrio mentale. Intanto ora Anguissa, Alisson e Olivera saranno a disposizione. Purtroppo abbiamo perso Neres; Vergara e Favasuli non sono vicini al rientro ma stanno procedendo bene"
Sei preoccupato da questa discontinuità nella stessa partita?
"Non sono preoccupato, bisogna trovare le soluzioni ai problemi. Capire e gestire meglio la palla in alcuni momenti della partita, gestire meglio gli imprevisti, come può esser stato il disimpegno di Politano. Non è che un gol ti cambia l'andamento della partita, anche sul 2-1 con il Villarreal avevamo la partita in controllo e avevamo la possibilità di pareggiarla. Bisogna essere più sicuri"
Ci sarà ancora una forte turnazione in vista della partita di domani. E dovrebbe giocare Lucca dal 1'. Rappresenta per lui una grande occasione, rappresenta per voi un rischio visto che il ragazzo sta avendo qualche difficoltà? Perché è il momento giusto per Lucca?
"Dovrò fare l'allenamento di oggi e poi valuterò se giocherà Lucca. Hojlund ha giocato tante partite e magari avrà bisogno di riposo. Lucca è entrato bene con il Villarreal, è un calciatore che ha delle qualità importanti e credo debba dare il suo apporto anche nei gol. Credo sia stato troppo criticato, a volte vengono presi di mira dei calciatori anche oltre modo. In campo, indipendentemente dagli errori che tutti facciamo, è sempre entrato con la mentalità giusta".
Inizia la conferenza stampa
L'arbitro della partita
A dirigere il match sarà Juan Luca Sacchi:
- Assistenti: Palermo e Vecchi
- Quarto uomo: Crezzini
- Var: Fabbri
- Avar: Santoro
Il momento delle due squadre
Il Napoli è 8° in classifica con 10 punti in 6 partite. Gli uomini di Allegri sono imbattuti in campionato nelle ultime 3 giornate: 1-0 al Bologna, 1-1 contro la Fiorentina e 3-0 al Frosinone.
Il Venezia è ultimo a 0 punti dopo l'esonero di Stroppa.
LA CONFERENZA IN LIVE STREAMING
Venezia, ufficiale Nicola: "Fame di salvezza"
Il Napoli sarà il primo avversario del nuovo allenatore del Venezia Davide Nicola, ufficializzato dopo l'esonero di Giovanni Stroppa. Per lui contratto di un anno e mezzo: "Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c'è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l'obiettivo della salvezza", le sue prime parole.
Venezia, ufficiale Davide Nicola come nuovo allenatore: 'Fame incredibile di salvezza'Vai al contenuto
Il punto sugli indisponibili del Venezia
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre
- BUSIO - Distrazione intratendinea del bicipite femorale. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- CORREIA - Problema ai flessori della coscia. Indisponibile per la 7^ giornata
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto a fine ottobre
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a fine ottobre
Napoli, gli altri indisponibili contro il Venezia
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027
- FAVASULI - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà dicembre
- VERGARA - Lesione al polpaccio. Indisponibile fino a fine novembre
Il Napoli perde Neres: lesione alla coscia destra
Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson Santos, Anguissa e Olivera che Allegri deve fare i conti con un altro stop: David Neres si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio, altrimenti tornerà direttamente dopo la prossima sosta per gli impegni delle nazionali (dal 9 al 17 novembre).
Il Napoli perde Neres: lesione alla coscia destraVai al contenuto
Dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal, il Napoli riparte in Serie A sul campo del Venezia. A introdurre la partita di sabato pomeriggio è Massimiliano Allegri in conferenza stampa dalle ore 12.