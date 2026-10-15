Nel VIDEO dal post partita di Champions su Sky Sport, Alessandro Del Piero immagina quale sarebbe al momento la finale ideale, per quanto visto finora: "Il Psg è ancora la squadra di riferimento, anche perché ha vinto le ultime due Champions -le parole dell’ex numero 10- Contro il Barcellona sarebbe la finale perfetta, per come giocano le due squadre oggi. Hanno una capacità impressionante di far gol, centrocampo e attacco sono meravigliosi"

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