Champions, Del Piero: "Barcellona-Psg sarebbe la finale perfetta". VIDEOvideo
Nel VIDEO dal post partita di Champions su Sky Sport, Alessandro Del Piero immagina quale sarebbe al momento la finale ideale, per quanto visto finora: "Il Psg è ancora la squadra di riferimento, anche perché ha vinto le ultime due Champions -le parole dell’ex numero 10- Contro il Barcellona sarebbe la finale perfetta, per come giocano le due squadre oggi. Hanno una capacità impressionante di far gol, centrocampo e attacco sono meravigliosi"