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Psg, sfottò ai tifosi del Manchester City: esultanza di spalle come a Poznan. VIDEO

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Serata nera per il City e per gli inglesi anche la beffa dello sfottò subito dai tifosi del Psg. All’Etihad i sostenitori della squadra bi-campione d’Europa si sono esibiti in un’esultanza che a Manchester conoscono bene: la Poznan, ovvero il modo in cui i 'Citizen' festeggiano le loro vittorie, saltellando tutti abbracciati dando le spalle al campo. Un’esultanza mutuata dai tifosi del Lech Poznan, ora fatta proprio anche da quelli del Psg che sa di scherno nei confronti di Donnarumma &Co

CITY-PSG 2-4, HIGHLIGHTS

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