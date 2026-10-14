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Champions LeagueGiornata 2 - mercoledì 14 ottobre 2026Giornata 2 - mer 14 ott
Fine
Man. City
Haaland E. 53', 75'
2 - 4
PSG
Doué D. 13'Dembélé O. 15'Vitinha 32'Akliouche M. 62'
Man. City
Haaland E. 53', 75'
2 - 4 PSG
Doué D. 13'Dembélé O. 15'Vitinha 32'Akliouche M. 62'
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Manchester City-Psg 2-4: video, gol e highlights

Si presentava come un match spettacolare e spettacolo c'è stato all'Etihad. Il Psg domina il primo tempo e in 2' (tra il 13' e il 15') indirizza la gara con Doué e Dembelé. Match che sembra chiuso dalla rete di Vitinha al 32'. Nella ripresa il City reagisce e segna con Haaland, Akliouche trova la rete del 4-1 ma Haaland accorcia ancora. La squadra di Maresca ci prova, il Psg (Ferran) si fa parare un rigore da Donnarumma. Alla fine i francesi portano a casa tre punti preziosi

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