Verso Como-Man. United: quando Ludi e Bruno Fernandes erano compagni a Novara. VIDEOcomo-man. united
Il ds del Como ritrova il suo ex compagno di squadra al Novara, attuale capitano del Manchester United: "Speravo di incrociarlo ancora: farlo in Champions rende tutto più magico. È un ragazzo umile ma consapevole, un amico di come se ne trovano pochi nel calcio. Abbiamo gioito per le sue vittorie, si è meritato ogni traguardo". Guarda il VIDEO. Como-Manchester United è LIVE mercoledì 21 ottobre alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW