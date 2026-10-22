Perché i giocatori del Borussia Dortmund, dopo il 2-1 sul Sabah in Champions League, sono saliti direttamente sul pullman senza fare la doccia negli spogliatoi dello stadio di Baku? Dalle parole del post-partita sembrava che il motivo fosse che le docce dell'hotel erano semplicemente più "invitanti". Ma, secondo quanto riportato dalla Bild, dietro la scelta ci sarebbe stata soprattutto la volontà di non correre rischi per un'eventuale presenza di legionella nell'impianto...

Una scena piuttosto insolita al termine di Sabah-Borussia Dortmund . Dopo il 2-1 conquistato a Baku, i calciatori tedeschi non sono passati dalle docce degli spogliatoi ma sono saliti direttamente sul pullman (ancora sudati, come testimoniamo alcune foto) per fare ritorno nell'hotel della squadra. Una decisione che era stata presa dal Dortmund anche dopo l'allenamento della vigilia. Ma per quale motivo?

L'ipotesi legionella e le dichiarazioni nel post-partita

Il primo a spiegare il motivo di questa decisione è stato l'allenatore del Dortmund Kovac: "Non abbiamo fatto la doccia qui nemmeno ieri dopo l'allenamento. Ci era stato detto di non farla qui ma in hotel". Invece, il direttore sportivo Ole Book ha provato a liquidare le polemiche con una battuta: "Credo che le docce dell'hotel fossero un po' più invitanti". Poi, alla richiesta di spiegare meglio cosa intendesse, ha aggiunto: "Più invitanti, potete immaginare. L'area docce qui non è esattamente bella quanto in hotel". Lato Sabah è arrivata una versione diversa: il calciatore Joy-Lance Mickels sorpreso, ha detto: "Non so quale sia il problema. Non voglio accusare il Dortmund di nulla. Noi ci siamo fatti la doccia lì proprio la settimana scorsa prima della partita contro lo Slavia Praga. Le docce sono ottime e non c'è acqua fredda".

Ma allora quale è il vero motivo? Secondo quanto riportato dalla Bild, dietro la decisione del Dortmund, ci sarebbe stata soprattutto una questione di prudenza. Il club non avrebbe voluto correre rischi legati all'impianto idrico, per un'eventuale presenza del batterio della legionella nelle tubature. Per cronaca, non è mai stata accertata alcuna contaminazione e il Dortmund non ha mai indicato ufficialmente questo come motivo della scelta.