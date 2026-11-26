Quattro punti in cinque giornate non sono tanti, ma bastano per sperare ancora in uno posto tra le prime ventiquattro. Per proseguire il cammino europeo, al Napoli servono due vittorie e un pareggio nelle prossime tre partite con Club Brugge, Sabah e Viking

Serviva una risposta ed è arrivata. A Manchester, contro il City, il Napoli ha dimostrato di essere ancora vivo: il punto conquistato ha fatto salire gli azzurri a quota 4. Se la classifica al momento non sorride ad Allegri (28° posto, fuori dalla zona playoff), il calendario sì. D'altra parte, lo stesso allenatore del Napoli ripete da tempo che per la qualificazione sarebbero state determinanti le ultime tre partite; e i suoi calcoli si sono rivelati esatti. Tre sfide alla portata, in cui però fare sei punti potrebbe non bastare. Per avere maggiori garanzie di continuare il cammino europeo servirebbero due vittorie e un pareggio, così da raggiungere la soglia di 11 punti che nelle passate edizioni con questo format è bastata per assicurarsi un posto ai playoff. Queste le partite in calendario per il Napoli: