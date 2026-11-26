Con 5 punti dopo cinque giornate, le speranze dei giallorossi di arrivare tra le prime otto sono praticamente nulle. Più alla portata, invece, l'obiettivo playoff: dovrebbero bastare sei punti nelle ultime tre partite

Nelle prime cinque giornate di Champions la Roma ha alternato momenti di grandi calcio, si veda la sfida con i bi-campioni in carica del Psg o la prima ora di gioco contro il Real Madrid, e momenti di black-out totale, come dimostrano le rimonte subite contro Blancos o Manchester United. D'ora in poi è vietato sbagliare: con 5 punti in classifica i giallorossi non possono più fare passi falsi. Analizzando quanto successo nelle due precedenti edizioni della Champions disputate con questo format, nel 2025/26 ad alcune squadre bastarono 9 punti per qualificarsi ai playoff; nel 2024/25, però, la "soglia" fu di 11 punti. La Roma - al momento appena fuori, per una posizione (25°) - deve dunque puntare a ottenere due vittorie nelle ultime tre per poter avere ottime probabilità di accedere ai playoff. Quasi impossibile, invece, la qualificazione diretta rientrando tra le prime 8 (nelle passate edizioni raggiunta con una soglia di 16 punti, aritmeticamente non raggiungibile dalla Roma). Ecco le gare ancora in calendario: