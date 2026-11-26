Roma ai playoff di Champions? Proiezioni e combinazioni: si qualifica se...Champions League
Con 5 punti dopo cinque giornate, le speranze dei giallorossi di arrivare tra le prime otto sono praticamente nulle. Più alla portata, invece, l'obiettivo playoff: dovrebbero bastare sei punti nelle ultime tre partite
Nelle prime cinque giornate di Champions la Roma ha alternato momenti di grandi calcio, si veda la sfida con i bi-campioni in carica del Psg o la prima ora di gioco contro il Real Madrid, e momenti di black-out totale, come dimostrano le rimonte subite contro Blancos o Manchester United. D'ora in poi è vietato sbagliare: con 5 punti in classifica i giallorossi non possono più fare passi falsi. Analizzando quanto successo nelle due precedenti edizioni della Champions disputate con questo format, nel 2025/26 ad alcune squadre bastarono 9 punti per qualificarsi ai playoff; nel 2024/25, però, la "soglia" fu di 11 punti. La Roma - al momento appena fuori, per una posizione (25°) - deve dunque puntare a ottenere due vittorie nelle ultime tre per poter avere ottime probabilità di accedere ai playoff. Quasi impossibile, invece, la qualificazione diretta rientrando tra le prime 8 (nelle passate edizioni raggiunta con una soglia di 16 punti, aritmeticamente non raggiungibile dalla Roma). Ecco le gare ancora in calendario:
- Roma-Sporting, martedì 8 dicembre ore 21
- AEK-Roma, martedì 19 gennaio ore 21
- Roma-Lille, mercoledì 27 gennaio ore 21
Le proiezioni: quanti punti servono per qualificarsi
Secondo il Supercomputer Opta, le probabilità che la squadra di Gasperini superi la fase campionato, andando almeno ai playoff, sono del 72.48%. Per far sì che questo scenario diventi realtà, come detto, servirebbero almeno sei punti nelle prossime tre. Sono vicine allo zero, invece, le chance che la Roma si qualifichi direttamente agli ottavi: anche se dovessero arrivare tre vittorie, infatti, i punti in classifica (14) sarebbero troppo pochi per un posto nelle prime otto.